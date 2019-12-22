Erdoğan’dan Hanuka Bayramı mesajı: Hoşgörü ikliminin zehirlenmesine izin vermedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbrani takvimine göre Kislev’in 25. günü başlayıp sekiz gün süren Yahudi bayramı Hanuka ile ilgili kutlama mesajı paylaştı.

“82 milyonun tüm fertlerini bir arada barış içinde yaşatan hoşgörü ikliminin ırkçı, ayrımcı ve aşırıcı gruplar tarafından zehirlenmesine izin vermedik. Bundan sonra da bu hassasiyetimizi koruyacağız.” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Türkiye’deki Yahudi toplumun bayramını tebrik etti:

“Farklılıkları zenginlik gören, din, dil ve ırk ayrımı yapmayı reddeden köklü bir medeniyetin mensupları olarak her vatandaşın inancını özgürce yaşayabilmesine önem veriyoruz” diyen Erdoğan, son 17 yılda farklı alanlarda hayata geçirilen reformlarla din ve vicdan özgürlüğünün önündeki engelleri tek tek kaldırdıklarına işaret edip şunları kaydetti:

Hiç kimsenin inancından, dış görünüşünden, kılık ve kıyafetinden dolayı ötekileştirilmesine asla müsaade etmedik. 82 milyonun tüm fertlerini bir arada barış içinde yaşatan hoşgörü ikliminin ırkçı, ayrımcı ve aşırıcı gruplar tarafından zehirlenmesine izin vermedik. Bundan sonra da bu hassasiyetimizi koruyacağız. Türkiye’yi tüm dünyaya örnek gösterilecek bir dayanışmayla büyütmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle idrak ettikleri bu müstesna günlerde, tüm Musevilerin Hanuka Bayramı’nı tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum.

Independent Türkçe, Ajanslar

Independent Turkce

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