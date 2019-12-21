Zarakolu’nun iadesi reddedildi

İsveç mahkemesi Ragıp Zarakolu’nun Türkiye’ye iadesini reddetti

Yazar ve yayıncı Ragıp Zarakolu’nun yargılandığı KCK davası nedeniyle Türkiye’ye iade edilmesi talebi hakkında İsveç Yüksek Mahkemesi ret kararı verdi. Mahkemenin kararının hükümet tarafından da onaylanması bekleniyor.

Ragıp Zarakolu

DUVAR – Türkiye’nin yazar ve yayıncı Ragıp Zarakolu’nun iade edilmesi talebi İsveç Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi. Uluslararası Suçluların İadesi Anlaşması çerçevesinde 2018 Ekim’inde Türkiye tarafından yapılan talebin reddedilmesi kararını İsveç Hükümeti’nin de onaylaması bekleniyor.

Ragıp Zarakolu, 28 Ekim 2011 tarihinde, Barış ve Demokrasi Partisi’nin Siyaset Akademisi’nin 2009 yılında yapılan açılış törenine katılıp konuşma yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı. İsveç Parlamentosu’nun farklı partilerden 5 üyesi tarafından 2012 Nobel Barış Ödülü için aday gösterilen Zarakolu, henüz dava başlamadan 2012 yılında serbest bırakıldı ve dava başladıktan sonra duruşmadan vareste tutuldu. Daha sonra İstanbul KCK Davası’nın diğer bütün sanıkları da serbest bırakıldı.

2016 Ağustos’unda Özgür Gündem gazetesinin diğer danışma kurulu üyeleri ile birlikte Zarakolu’nun da evi basıldı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden Özgür Gündem Ana Davası’nda, hakkında İsveç’te yaşadığı için yakalama emri çıkarıldı. 2017 yılında, 23. Ağır Ceza Mahkemesi, avukat Sennur Baybuğa’nın talebi üzerine, Zarakolu hakkında çıkarılan yakalama emrini kaldırdı ve savunmasının İsveç adli makamlarınca alınmasına karar verdi. Bu davada da bütün sanıklar serbest bırakıldı.

MAHKEME İNTERPOL’Ü DEVREYE SOKTU

23. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Zarakolu hakkında yakalama emrini kaldırmasının ardından, 2012 yılında serbest bırakıldığı İstanbul KCK Davası’nda, 3. Ağır Ceza Mahkemesi, ifadesinin alınmadığı gerekçesiyle yakalama emri çıkardı. Avukat Sennur Baybuğa’nın bunun kaldırılması ve Özgür Gündem Davası örneğinde olduğu gibi müvekkilinin savunmasının İsveç adli makamlarınca alınması talebi aynı mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme Başkanı daha sonra İnterpol mekanizmasını devreye sokma talebine imza attı.

Adalet Bakanlığı, Zarakolu’nun 2018 Ekim’inde Frankfurt Kitap Fuarı’nda açtığı Düşünce Özgürlüğü sergisinden sonra 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin İnterpol kararını işleme koydu. Bu sergide Türkei Forum tarafından yapılan toplantılarda Osman Kavala’nın durumu da dile getirilmişti.

Zarakolu, 2019 Mayıs ayında Londra’da Komidas’ın 150. yılı için düzenlenen anma toplantısına konuşmacı olarak katılma amacıyla yaptığı vize başvurusundan sonuç alamadı. Yine aynı nedenle 2019 Ekim’inde Frankfurt Kitap Fuarı’ndaki etkinliklere de katılamadı. Uluslarararası PEN, Lyon’da bulunan İnterpol merkezine, Zarakolu hakkındaki sürecin sonlandırılması ve bu makenizmanın siyasi amaçlarla suiistimal edilmesine son verilmesi çağrısında bulundu. İsveç’teki süreç ise, İngiltere’den gelen talep üzerine hızlandı ve 2019 Haziran ayında, Avukatı İlhan Aydın’ın katılımı ile İsveç güvenlik polisi SAPO’da Zarakolu’nun ifadesi alındı. Burada serbest bırakıldığı ve vareste tutulduğu 2012 İstanbul KCK davasındaki “terör örgütüne yardımcı olma” iddiasının hiçbir ek yapılmadan işleme konulduğu görüldü.

NOT DEFTERİ SUÇ DELİLİ OLDU

Ragıp Zarakolu’nun not defterinde Hrant Dink Davası, Malatya Misyonerler davası, Kürt aydınlarına yönelik cinayetler, gazeteci Ahmet Şık ve Nedim Şener’in tutukluluğu, KCK soruşturması nedeniyle tutuklanan Büşra Ersanlı, Ayşe Berktay ve Dursun Yıldız gibi yazarların durumu konusunda notların yer alması suç delili sayılmaktaydı. Zarakolu’nun bir insan hakları savunucusu olarak haksız tutuklamaları takip etmesi suç sayılarak İsveç adli makamlarından Türkiye’ye iade edilmesi isteniyordu. 2019 Eylül ayında İsveç Savcılık makamı, Zarakolu’nun iadesi talebini kabul edilmez buldu ve reddini istedi. 18 Aralık 2019 tarihinde de İsveç Yüksek Mahkemesi nihai kararını vererek, Türkiye’nin iade talebini reddetti. (HABER MERKEZİ)

Gazete Duvar

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...