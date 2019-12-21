Samsun Protestan Kilisesi Pastörü Orhan Pıçaklar: Gerçek Hıristiyanlar Noel Baba’yı değil İsa Mesihi bekliyor!

Gerçek Hristiyanlar için 31 Aralık tarihinin diğer günlerden farkı olmadığını söyleyen Samsun Protestan Kilisesi Pastörü Orhan Pıçaklar, “Bizler geyik üzerinde hediyeler dağıttığı hikayesindeki ‘Noel Baba’yı değil, bizler Noel bayramında ilk kez dünyaya gelen ve ikinci gelişini de vaat eden İsa Mesih’in gelişini bekleyerek dualar etmekteyiz” dedi.

Samsun Protestan Kilisesi Pastörü Orhan Pıçaklar, 22 Aralık günü Noel’i kutlayacaklarını duyurdu. Pastör Pıçaklar, Noel kutlamalarının yanlış algılandığını ve yılbaşı ile hiç bir alakasının olmadığını söyledi. Pıçaklar, 31 Aralık tarihinde normal hayatlarına devam ettiklerini söyledi. Pıçaklar, ‘Noel Baba’yı değil, yeryüzüne geri geleceğine inandıkları Hz. İsa’nın gelişini bekleyerek dualar ettiklerini söyledi.

’YILBAŞINDA 10-9-8-…0 DİYEREK BAĞIRMIYORUZ’

Orhan Pıçaklar, “Yeni bir yıla gireceğiz ve bu yeni senenin tüm insanlara huzur ve barış getirmesini diliyoruz. Maalesef her gün birçok ülkede pek çok nedenlerle oluşan savaşlarda binlerce masum insan hayatını kaybediyor. Bizler bu savaşların, gözyaşlarının 2020 yılında bitmesini istiyoruz ve dua ediyoruz. Yaklaşık 2 bin yıl önce yeryüzüne gelen İsa Mesih insanlara barış getirmek, huzur getirmek, sonsuz hayatı getirmek için geldi. Biz Hristiyanlar olarak bu yıl 22 aralık tarihinde bu İsa Mesih’İn doğumunu kutlayacağız ancak bazen insanlar Noel Bayramı ve Yılbaşını karıştırmaktadırlar, Noel’in yılbaşı ile hiçbir alakası yoktur, Biz Noel bayramında kilisemizde kutsal kitap okuruz, ilahiler söyler ve dualar ederiz ama birçok insan bizlerin 31 aralıkta bu kutlamayı yaptığımızı içkiler içip sokaklarda saat tam 24.00’ı göstermek üzereyken 10-9-8-…0 diyerek bağırıp şampanyalar patlatıp çılgın eğlenceler yaşadığımızı düşünmektedirler oysa bunun bizimle hiçbir ilgisi yoktur” diye konuştu.

‘NOEL BABA’YI DEĞİL, İSA MESİH’İ BEKLEYECEĞİZ’

“Gerçek Hristiyanlar bu özel günde asla öyle bir çılgın eğlence ve sarhoşluk yapmaz. Kutsal kitap bunu yasaklamıştır ancak tüm dünyada ve ülkemizde bile bu tarz eğlenceler yapıldığı ve bu Hristiyan ülkelerde başladığı için gerçek iman sahibi Hristiyanların da böyle yaptığı algısı oluşmaktadır. Bu çok yanlıştır, biz gerçek Hristiyanlar için 31 Aralık tarihinin diğer günlerden hiçbir farkı yoktur. O gün sadece evimizde oturur ailemizle yemeğimizi yer ve normal hayatımıza devam ederiz. Bizler geyik üzerinde hediyeler dağıttığı hikayesinde Noel Baba’yı değil bizler Noel bayramında ilk kez dünyaya gelen ve ikinci gelişini de vaat eden İsa Mesih’in gelişini bekleyerek dualar etmekteyiz. Ülkemizin çok büyük çoğunluğu Müslüman olsa da biz az sayıda Hristiyan vatandaşların güven ve huzur içerisinde Noel bayramımızı kutlamamıza olanak veren devlet büyüklerimiz, emniyet güçlerimiz ve tüm yöneticilerimize teşekkür ederiz ve onlar için dua etmeye devam edeceğiz. Bu Noel bayramı tüm dünyaya barış getirmesi için dua etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

http://www.akasyam.com/samsun-protestan-kilisesi-pastoru-orhan-picaklar-gercek-hiristiyanlar-noel-babayi-degil-isa-mesihi-bekliyor-171752/

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