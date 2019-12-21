NOEL Mİ YENİ YIL MI?

Ömer Adıgüzel

Aralık ayı ile birlikte eğer Avrupa’nın herhangi bir ülkesindeyseniz tüm sokak ve caddelerin ışıl ışıl aydınlatıldığını, insanların günler öncesinden 25 Aralık Noel gününe hazırlandığına tanık olursunuz. Bu tarih Hristiyan inanışına göre İsa Peygamberin doğduğu gündür. Doğuş Bayramı veya Kutsal Doğuş olarak kutlanır. Kutlama elbette Hristiyanların çoğunluğu tarafından yapılır.

Günümüzde daha çok bir hediye alış verişine dönüşen bu günün en önemli simgesi Noel Baba’dır. Noel kutlamaları Hristiyan ülkelerde çok renkli yaşanır. Hazırlıklara önceden başlanır. Hazırlıklar aylar öncesinden başlar. Hristiyanlar İsa’nın doğumunu bekledikleri dönemi Advent olarak adlandırırlar. Bu dönem için 24 penceresi olan takvimler hazırlarlar ve her pencerenin ardına resim, çikolata veya şekerlemeler saklarlar.

Noel’in günümüzdeki başka bir sembolü Noel ağaçlarıdır. Noel ağaçları da günler öncesinden süslenir, evler ışıklandırılır. Bahçeler yine ışıklı süslemelerle donatılır. Aile üyeleri Noel yemeği için bir araya gelirler. Çocuklar Noel’den uzun zaman önce Noel Baba’ya mektuplar yazarak istedikleri hediyelerin listesini yaparlar. Herkes birbirine hediyeler alır, hediyeler Noel ağacının dibine bırakılır. Böylece hediye alış verişi yapılır. Bu arada pek çok yerde hem İsa Peygamberin doğuşu hem de Noel Baba’nın gelişi sembolik olarak hemen her yerde canlandırılır.

31 Aralık tarihi ise eski yılın bitişi, yeni yılın başlangıcıdır. İnsanlar yeni bir yıl geldiği için daha çok heyecanlanır, umutlanır, yeni yıla ilişkin güzel dilekler tutarlar, planlar yaparlar, yapılacaklar listesi hazırlarlar, huzur ve mutluluk isterler. Yeni yılın gelişi Türkiye’de de çoğunlukla aile ile birlikte kutlanır. Kimisi bir masada yemekte kutlamaya başlar. Kimi aile üyeleri de birbirlerine hediyeler alırlar. Beklentilerin hemen hepsi insanın mutluluğuna yöneliktir.

Kimileri 25 Aralık tarihini dini bir gereklilik olarak kimileri de 31 Aralık tarihini yeni bir yıl başlangıcı olarak kutlarlar. Bu iki gün birbirinden ayrıdır ve farklı anlamlara sahiptir. Kaldı ki kim neyi nerede nasıl kutlamak istiyorsa kutlama hakkına da sahiptir. Buna bazı kimselerin karışmasını, müdahale etmesini anlamak olanaklı değil ne yazık ki.

Yeni bir yıl gelmiş insan ailesi ile yakın çevresiyle bir araya gelip niçin yeni yılın gelişini kutlamasın?

Ne yazık ki dar bakışlı insanlar hem bu iki günü birbirine karıştırırlar hem de bu kutlamalardan rahatsız olurlar. Onlara “sizi ne ilgilendiriyor kimin neyi nasıl kutlayacağı” sorularını yöneltmek gerekir. İnsanların günlük yaşamına karışmak, onların kişisel özgürlüklerine müdahale etmek kimsenin hakkı olmamalı.

https://www.yurtgazetesi.com.tr/noel-mi-yeni-yil-mi-makale,17119.html

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