Notre Dame’ın Restorasyonu İçin Rusya’dan Uzmanlar Bekleniyor

Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı’na bağlı Uluslararası Kültürel İş Birlikleri Departmanı temsilcisi Mikhail Shvydkoi’un yaptığı açıklamalara göre Notre Dame’ın restorasyonu için Rusya’dan uzmanların davet edilmesi yönündeki nihai karar ocak ayında resmi kaynaklar üzerinden duyurulacak.

St. Petersburg Uluslararası Kültür Forumu’nda konuşan Mikhail Shvydkoi: “Fransız yetkililerinin resmi davetini beklediğimizden dolayı, uzmanlarımızın Notre Dame’ın restorasyonuna katılıp katılmayacakları ocak ayında kesinleşecek. Resmi davetlerin yılbaşından önce geleceğini tahmin ediyoruz. Ocak ayının ortasında ise, Notre Dame’ın restorasyonu için gerekli uzmanları işe alan Fransa’nın özel Büyükelçisi ile bir toplantımız olacak” açıklamasında bulundu.

Mikhail Shvydko

Shvydkoi’ya göre nihai karar, gerekli davetler geldikten sonra verilecek.

Mikhail Shvydkoi: “Önce Fransızların tam olarak neye ihtiyaçları olduğunu anlamamız gerek. Notre Dame katedrali türündeki tarihi ahşap ve taş yapıların nasıl restore edilmesi gerektiğini bilen birçok uzmanımız mevcut” dedi.

Daha önce basında çıkan haberlerde, Rus uzmanların Paris Notre Dame Katedrali’nin restorasyonu için Fransa’ya davet edileceği bildirilmişti fakat tarih belirlenmemişti.

Fransa’nın simgesi sayılan, gotik mimarinin en önemli örneklerinden biri olan Notre Dame Katedralinde, 15 Nisan tarihinde yangın çıkması sonucunda 856 yıllık katedralin çatısı ve merkez kulesi tamamen tahrip olmuştu. Yangının çıkış nedeninin katedralin çatısı etrafında kurulan inşaat iskelesinden kaynaklı olduğu açıklandı.

Tarihi Binaların Restorasyonu adlı şirketler grubunun başkanı Frederic Letoffe, restorasyon çalışmalarının 10 ila 15 yıl süreceğini ve restorasyonun başlamasından önce tarihi binayı güven altına almak için kayde değer bir çalışma gerektiği uyarısında bulundu. (interfax.religion.ru/O.D)

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