İsa Mesih’in doğumu Ordu’da da kutlanacak

Agape Kilisesi Pastörü Orhan Pıçaklar, İsa Mesih’in doğumunu 22 Aralık’ta Ordu’da kutlayacaklarını açıkladı. Pıçaklar, “Yaklaşık 2 bin yıl önce İsa Mesih insanlara barış getirmek, huzur getirmek, sonsuz hayatı getirmek için yeryüzüne geldi. Biz Hristiyanlar olarak bu yıl 22 Aralık tarihinde İsa Mesih’in doğumunu kutlayacağız. Ancak bazen insanlar Noel Bayramı ve Yılbaşını karıştırmaktadırlar. Noel’in yılbaşı ile hiçbir alakası yoktur. Biz Noel bayramında Kilisemizde Kutsal Kitap okuruz, İlahiler söyler ve dualar ederiz ama birçok insan bizlerin 31 Aralık’ta bu kutlamayı yaptığımızı, içkiler içip sokaklarda saat tam 24.00’ı göstermek üzereyken 10-9-8-…0 diyerek bağırıp şampanyalar patlatıp, çılgın eğlenceler yaşadığımızı düşünmektedirler. Oysa bunun bizimle hiçbir ilgisi yoktur. Zaten gerçek Hristiyanlar asla öyle bir çılgın eğlence ve sarhoşluk yapmaz ve Kutsal Kitap bunu yasaklamıştır. Ancak tüm dünyada ülkemizde bile bu tarz eğlenceler yapıldığı ve bu Hristiyan ülkelerde başladığı için gerçek iman sahibi Hristiyanlarında böyle yaptığı algısı oluşmaktadır. Bu çok yanlıştır. Biz gerçek Hristiyanlar için 31 Aralık tarihinin diğer günlerden hiçbir farkı yoktur. O gün sadece evimizde oturur, ailemizle yemeğimizi yer ve normal hayatımıza devam ederiz. Bizler geyik üzerinde hediyeler dağıttığı hikayesinde Noel Baba’yı değil, Noel Bayramı’nda ilk kez dünyaya gelen ve ikinci gelişini de vaat eden İsa Mesih’in gelişini bekleyerek dualar etmekteyiz” dedi.

Pastör Pıçaklar, kutlamalar için Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu için izin istediklerini de sözlerine ekledi.

ORDU OLAY

http://www.orduolay.com/yasam/isa-mesihin-dogumu-orduda-da-kutlanacak/52814

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