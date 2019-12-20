Ermenistan’dan Ani harabelerinin yakından görmek artık mümkün olacak

Ermenistan-Türkiye sınırında Türkiye’nin Ocaklı köyünün (Ani harabelerin bulunduğu köy) tam karşısında bulunan Ermenistan’daki Norşen köyüne giriş düzeni değişti.

Eskiden bu köye ancak Rus sınır askerlerinin özel izni alanlar girebilirdi. 2020 yılından itibaren isteyen herkes özel izin almadan köye girebilir ve oldukça yakın mesafeden şimdiki Türkiye’nin sınırları içerisinde bulunan zamanında Ermeni Bagratuni Krallığının başkentliğini yapmış olan Ani şehrinin harabelerini izleyebilir.

Bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şirak idari bölgesi Başkanı Tigran Petrosyan insanların artık rahatça köye giriş yapabileceklerini ve Ani’yi görebileceklerini dile getirdi.

Tigran Petrosyan bu gelişmenin Başbakan Nikol Paşinyan, Yerel yönetim ve yapılanma Bakanı, Şirak İdari Bölgesinin ilgili makamlar sayesinde gerçekleştirildiğini vurguladı.

Ermenistan’ın Şirak idari bölgesinde bulunan Norşen (Kharkov) köyü ve Ani harabeleri arasında Akhuryan (Arpaçay) nehri geçiyor. Norşen (Kharkov) köyünde Karabağ savaşının kahramanlarından, Şuşi’yi Azerbaycan işgalinden kurtaran komutan Arkadi Ter-Tadevosyan (Komandos) dünyaya geldi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/20/Ermenistan-Ani-harabeleri-Türkiye/172535

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