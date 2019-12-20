Almanya bin Yezidi kadına kapılarını açıyor

IŞİD rejiminin uyguladığı terörden sağ kurtulmayı başaran Yezidi kadınların Almanya’ya getirilmesi için partiler üstü bir girişim başlatılacağı bildirildi.

Kendi de 11 çocuklu Yezidi bir ailenin kızı olarak yıllar önce Almanya sığınmacı olarak gelen gazeteci, insan hakları aktivisti ve Hawar.help adlı insani yardım örgütünün başkanı olan Düzen Tekkal, tam olarak bin kadar Yezidi kadını Almanya’ya getirmeyi ve burada onlara psikolojik destek sağlayarak normal bir hayata başlamalarında yardımcı olmayı istediklerini ifade etti.

Bunun için Yezidi kadınlara özel bir kontenjan açılmasına, Yeşiller Eş Başkanı Annalena Baerbock, SPD’li (Sosyal Demokrat Parti) Federal Meclis Başkan Yardımcısı Thomas Oppermann ve CDU’lu (Hristiyan Demokrat Birlik) milletvekili Volker Kauder’in destek verdiğini ifade eden Tekkal, bu girişimin, “bugünün değerlerine önemli bir vurgu ve yarının katillerine bir sinyal olacağını” ifade etti.

Yezidi kadınlar için kalıcı çözüm vurgusu

Perşembe günü bu konu ile ilgili yapılan bir tartışma toplantısına çeşitli siyasi parti temsilcilerinin dışında, Almanya hükümetinin Din Özgürlüğü Yetkilisi Markus Grübel’in de katıldığını bildiren Tekkal, siyasilerin bin kadar kadının çocukları ile birlikte Almanya’ya getirilmesine onay verdiğini dile getirdi. Baden-Württemberg ve Brandenburg eyaletlerinin daha önce küçük gruplar halinde, IŞİD mağduru Yezidi kadınları kabul ettiklerini belirten Düzen Tekkal, “Şimdi sıra, IŞİD esareti altında en berbat tecrübeleri yaşamak zorunda kalan ve yaşadığı travmaları aşabilmek için psikolojik desteğe ihtiyaç duyan başka kadınlar için federal düzeyde kalıcı bir çözüm bulmaya geldi” dedi.

Yezidi kadınlar için özel kontenjanlar açılmasının, Yezidilerin yaşadığı bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalarla hiçbir şekilde çelişmediğini dile getiren Tekkal, travma yaşayan kadınların Almanya’ya getirilmesinin daha çok, IŞİD vahşetine karşı gösterilen önemli ve gerekli bir siyasi duruş olduğunu ifade etti.

Tek tanrılı bir inanç topluluğu olan Yezidilerin dünya çapında toplam nüfusu birkaç yüz bin kişiden oluşuyor. Büyük bölümü Irak’ın kuzeyinde yaşayan Yezidiler’in bir kısmı Suriye’nin kuzeyinde, İran’ın kuzeybatısında ve Türkiye’nin güneydoğusunda ikamet ediyor. Yezidilik inancı İslam ve Hristiyanlık’tan bazı ögeler de içeriyor.

KNA /ET,TY

© Deutsche Welle Türkçe

Deutsche Welle

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