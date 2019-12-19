Osmanlı’nın Ermeni ressamları ilk kez sergilenecek – Ermenistan Kamu Radyosu

Superhaber.tv- Osmanlı’nın Ermeni Ressamları 20 Aralık – 20 Ocak tarihleri arasında Canvas Art Investments’da sanat severlerin beğenisine sunulacak.

Osmanlı resim sanatı en kuvvetli anlatımına Ermeni ressamlar ile kavuşmuştur. Osmanlı Devleti’nde devlet kademelerinde önemli noktalara gelen Ermeniler, mimari ve resim gibi sanat dallarında da imparatorluk bünyesinde bugüne dahi damgasını vuran eserlere imza atmışlardır. Saray süslemelerinden tiyatro dekorlarına, Boğaziçi sahilindeki görkemli yapılardan, ilk meclisin vekil kimliklerini hazırlamalarına kadar pek çok yaratıcılık ve ustalık gerektiren işler ile meşgul olmuşlardır.

Türk resim sanatındaki dönüm noktası ise Ermeni ressamlar ile mümkün olabilmiştir. Tuval üzeri yağlı boya tekniğini Osmanlı resim sanatına getirerek Batılı anlamda ilk resim çalışmalarını yapanlar Ermeni ressamlardır.

Serginin en ilgi çekici eserleri Beşiktaşlı Civanyan’ın İstanbul’u, Samatyalı Simon Yazıcıyan’ın hiç bilinmeyen “Falcı Kadın” isimli 90×100 cm ölçülerindeki, 1882 tarihli tablosu ve Trabzonlu Puzant Gocamanyan’ın eşekleri.

Türk Resim Sanatı’nın atası olarak kabul edilen Osmanlı Ermeni Resmi’nin bu bütüncül sergisi, İstanbul Canvas Art Investments’daki bu serginin ardından Paris, Nice, Los Angeles, Washington ve New York’dan oluşan bir turneye çıkacak.

Ermenistan Kamu Radyosu

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