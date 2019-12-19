Karikatürist Nuri Kurtcebe hakkında hakaret davası açıldı; şikayetçiler Yıldırım, Bahçeli ve Kılıçdaroğlu

Karikatürist Nuri Kurtcebe hakkında “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamasıyla dava açıldı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davada şikayetçiler kısmında eski Başbakan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun isimleri yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı görevlilerinin yaptığı açık kaynak araştırmalarında, Kurtcebe’nin kullandığı “Ha Binali, ha Bahçeli, ha da Kemal efendi, var mı birbirlerinden farkları? ABD hepsinin patronu, hepsi Sam Amca’nın maymunu, hepsi eli kanlı BOP uşağı” sözlerinin tespit edildiği ve bu ifadelerin hakaret olduğu belirtildi.

‘Suç’ 2017’de iddianame 2 yıl sonra

9 Aralık’ta yazılan iddianamede, 9 Ağustos 2017’deki paylaşımın, Yıldırım, Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’nun yapmış olduğu milletvekilliği görevi sebebiyle, onur, şeref ve saygınlıklarını rencide ettiği öne sürüldü.

Savcılık, Kurtcebe’nin tek bir fiil ile birden fazla kişiye karşı aynı suçu işlemiş olması nedeniyle zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiğine de değindi.

Kurtcebe’nin suç olduğu iddia edilen paylaşımının tamamı şöyle:

Ha AKP, ha HDP, ha Tayyip, ha Apo, ha Binali, ha Bahçeli, ha da Kemal efendi. Var mı birbirlerinden farkları? ABD hepsinin patronu, hepsi Sam Amca’nın maymunu. Hepsi eli kanlı BOP uşağı, hepsinin hedefi ABD’nin kurdurmak istediği Kürdistan. Yoldadır Ermenistan. Bize kaderimizin oyunu değil, Amerika’nın tavşana kaç tazıya tut oyunu bu. Uyan artık Türkiye bu insanlık dışı kanlı oyuna gelme. Tayyip’e başkanlığı vermedin ama hayır oylarını evet yaptılar iki dakikada sahtekarlar. Tayyip’e Apo’ya kanarak Amerikan emperyalizmine hizme etme, evlatlarınızı boşu boşuna şehit ettirme. Tayyip’le Apo el ele, yallah aynı kodese.

Kurtcebe’nin paylaşımı hakkında açılan davanın ilk duruşması 2 Mart’ta Fethiye’de görülecek.

Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanmıştı

Kurtcebe, “cumhurbaşkanına hakaret” suçunu işlediği gerekçesiyle 4 Haziran 2018’de tutuklanmış, 6 Haziran 2018’de ise denetimli serbestlik şartıyla tahliye edilmişti.

Efsane Gırgır’ın çekirdek kadrosundaydı

8 Ocak 1949 yılında Muğla’da doğan Kurtcebe, Oğuz Aral’la tanıştıktan sonra efsanevi mizah dergisi Gırgır’ın ilk çekirdek kadrosunda yer aldı. Uyduruk Uzay Hikayeleri başlığı altında kısa metrajlı bilim kurgu çizgi romanlarıyla Gırgır’daki serüvenine başlayan Kurtcebe, 1986 yılında Hürriyet’te 1990’da Limon ve Dıgıl mizah dergilerinde, 1994’te de Cumhuriyet gazetesinde çizgileriyle yer buldu.

Kuvayi Milliye Destanı’nı çizmişti

Kurtcebe ayrıca, 2001 yılında şair Nazim Hükmet’in Kuvayı Milliye Destanı şiirini çizgi roman haline getirmişti.

Independent Turkce