Alsancak, NOEL ve yeniyılı birlikte kutlayacak

Dünyanın en kozmopolit Semtlerinin halkı 2020’ye dayanışma ruhuyla girecek. Noel ve Yeniyılın birlikte kutlanacağı etkinliklere Alsancak ev sahipliği yapacak.

Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelenlere İzmir Alsancak ev sahipliği yapıyor. Farklı kültürlerin ve dinlerin beşiği olan semtte bu yıl ilk kez Noel ve Yeniyıl birlikte kutlanacak.

Etkinliklerin öncüsü olan Alsancak Hareketi Derneği Başkanı Yeşim Turbil, dünyanın en kozmopolit yerleşim alanı Alsancak’ta kültürel kaynaşmayı sağlama arzusunda olduklarını söyledi. Turbil,“Bu semtte oturanlarımızın kökleri yüz yıllar öncesine dayanıyor. Yaşadıkları sayısız zorluklar onları Alsancak sevdasından koparamamış. Farklılıklarının zenginlikleri olduğu bilinciyle hareket etmiş birbirlerini kucaklamışlardır. Bu birlikteliğin daha fazla kaynaşması için Noel ve Yeniyılı birlikte kutlama kararı aldık. Bu örnek hareketimiz beklediğimizin çok üzerinde destek gördü”dedi.

19 ve 20 Aralık 2019 tarihlerinde düzenlenecek etkinlikler Enver Dündar Başer

(Kilise) sokağında gerçekleşecek. Yeniyıl temasıyla yaklaşık 35 katılımcı mini stantlar açacak. Kültürel Kaynaşma Kermesi’nin tüm gelirleri katılımcıların olacak. 19 Aralık Perşembe günü 13.30 da BALKANBAND bir konser verecek. 20 Aralık Cuma günü saat 15.00’de Grup Akustika katılımcılara hoş saatler yaşatacak. Aynı gün saat 16.30’da Diriliş Kilisesi Korosu bir noel dinletisi gerçekleştirecek. Etkinlikte ayrıca ödüllü foto çek paylaş adı altında dikkati Alsancak’a çekme çalışması yapılacak.

https://www.gozlemgazetesi.com/HaberDetay/212/1119826/alsancak-noel-ve-yeniyili-birlikte-kutlayacak.html

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