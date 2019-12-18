Papa Francis taciz vakalarının soruşturulmasını engelleyen ‘papalık sırrı’nı feshetti

Sertaç Aktan

Papa Francis rahiplerin seks ve taciz skandallarının emniyet güçlerince araştırılmasını ve soruşturulmasını engelleyen ve bu sebeple pedofilleri koruduğu, kurbanları suskunluğa zorladığı düşünülen ‘Papalık Sırları’nı feshettiğini duyurdu.

Francis tarafından hazırlanan yeni Vatikan kararnamesinde papalığa ait sırların kilisenin güvenliği, bütünlüğü ve mahremiyetini sağlamak adına var olmaya devam edeceği ancak taciz skandallarının ve iddialarının artık bu çerçeve içerisinde yer almayacağı belirtiliyor.

Çocuk pornografisi için yaş sınırı 18’e çekildi

Papa Francis ayrıca pornografik görüntü ve resimlerin çocuk pornografisi sayılması için belirlenen 14 yaş sınırının da 18’e çıkarıldığını açıkladı.

Salı günü yürürlüğe giren kararname aynı zamanda Francis’in 83. yaş gününe denk geldi. Papa’nın bir süredir bu konuya ilişkin olarak ciddi eleştirilerin hedefi olduğu ve kendisine şeffaflık konusunda yöneltilen soruları yanıtlamakta ve talepleri karşılamakta zorlandığı biliniyordu.

2001 yılında papalık sırrı kategorisine alındı

Bir önceki Papa olan 16. Benedict 2001 yılında bu konuların kilisenin en üst düzey sırlarını koruma altında tutan ‘Papalık Sırrı’ kategorisinde ele alınması için kararname çıkarmış buna gerekçe olarak da kurbanların kimliklerini koruma ve suç istinat edilen rahiplerin masum olma durumlarında itibarlarının ve kariyerlerinin zedelenmesini engelleme amacı gösterilmişti.

Ne var ki, durum skandalların tamamen üzerinin örtülmesine ve saklı kalmasına neden oldu. Suçlamalar araştırılamadı ve gerekli incelemeler yapılamadı. Bunun yanı sıra papalık sırrı olduğunun bilinmesi nedeniyle kurbanların da konuyu polise bildirmemelerine yol açtı.

Euronews

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