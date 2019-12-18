Osmanlı’nın Ermeni ressamları ilk kez sergilenecek!

Osmanlı’nın Ermeni Ressamları |Armenian Painters In the Ottoman Empire Sergisi 20 Aralık – 20 Ocak tarihleri arasında Canvas Art Investments’da sanat severlerin beğenisine sunulacak.

Osmanlı resim sanatı en kuvvetli anlatımına Ermeni ressamlar ile kavuşmuştur. Osmanlı Devleti’nde devlet kademelerinde önemli noktalara gelen Ermeniler, mimari ve resim gibi sanat dallarında da imparatorluk bünyesinde bugüne dahi damgasını vuran eserlere imza atmışlardır. Saray süslemelerinden tiyatro dekorlarına, Boğaziçi sahilindeki görkemli yapılardan, ilk meclisin vekil kimliklerini hazırlamalarına kadar pek çok yaratıcılık ve ustalık gerektiren işler ile meşgul olmuşlardır.

Türk resim sanatındaki dönüm noktası ise Ermeni ressamlar ile mümkün olabilmiştir. Tuval üzeri yağlı boya tekniğini Osmanlı resim sanatına getirerek Batılı anlamda ilk resim çalışmalarını yapanlar Ermeni ressamlardır.

A. Karagözyan, A. Mildciyan, Agop Arad, Amberyan, Apazliyan, Aşod Zoryan, Azaryan, B. Papazyan, Bogosyan, Boşnakyan, David Floryan, David Çıracıyan, Demirciyan, Dork Zakaryan, Erganyan, Essayan, Garabet Yazmacıyan, Jak İhmalyan, K. Beyazyan, Kandciyan, Kavafyan, Maide Arel, Mari Kıbrisliyan, Mari Papazyan, Mıgırdiç Civanyan, Mihran Mardigyan, Miskciyan, Nakkaşyan, Norar Aslanyan, Ohannes Onnik Kürkcüyan, Onnig Atamyan, Petro Keşişoğlu, Püzant Gocamanyan, Seropyan, Simon Yazıcıyan, Stephan G. Zakarian, Terlemezyan, Terziyan, Şimşidyan, Vahan, Vart Hazeryan, Yazmacıyan, Yeghya İmirzeyan, Zak Zakaryan gibi ressamlarının başyapıt niteliğindeki eserlerinin yer aldığı koleksiyon dünyada bilinen en geniş Osmalı Ermeni Ressamları koleksiyonlarından biri olarak tanınıyor.

Serginin en ilgi çekici eserleri ise Beşiktaşlı Civanyan’ın İstanbul’u, Samatyalı Simon Yazıcıyan’ın hiç bilinmeyen “Falcı Kadın” isimli 90×100 cm ölçülerindeki, 1882 tarihli tablosu ve Trabzonlu Puzant Gocamanyan’ın eşekleri.

Türk Resim Sanatı’nın atası olarak kabul edilen Osmanlı Ermeni Resmi’nin bu bütüncül sergisi, İstanbul Canvas Art Investments’daki bu serginin ardından Paris, Nice, Los Angeles, Washington ve New York’dan oluşan bir turneye çıkacak.

https://www.superhaber.tv/osmanlinin-ermeni-ressamlari-ilk-kez-sergilenecek-haber-245848

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