Konyadaki ırkçı afiş kovuşturulmayacak

Konya’da Anadolu Gençlik Derneği ile Milli Gençlik Vakfı’nın otobüs durakları ve reklam panolarına astırdığı “Hristiyan ve Yahudileri dost edinmeyin” yazılı afişlerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı “Kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi

İsmail ARI

AKP’li Konya Büyükşehir Beldiyesi’ne ait reklam panoları ve otobüs duraklarına asılan ırkçı afişlerle ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı “Kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi. Ekim ayında Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ile Milli Gençlik Vakfı Konya Şubesi tarafından reklam panolarına astığı “Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, o da onlardandır” yazılı afişlere yönelik soruşturma süreci tamamlandı.



SUÇ UNSURUNA RASTLANMAMIŞ



İnsan Hakları Derneği (İHD) Irkçılığa ve Ayrımcılığa Karşı Komisyonu, Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma işlemlerinin tamamlandığını açıklarken, ‘kovuşturmaya yer olmadığına’ karar verdi. Savcılık kararında, “Söz konusu afişlerde adı bulunan dernek ve vakıf yetkilileri ile belediyeye ait bilboardlarda asılmasına izin veren belediye başkanı hakkında ihbarda bulunulması üzerine soruşturma başlatılmış ve yapılan soruşturma sonrasında Maide Suresi’nin 51’inci Ayeti’nin bir kısmının yazılı olduğu afişlerde ihbar edenin iddia ettiği gibi herhangi bir suç veya suç unsuruna rastlanılmamıştır” denildi.



Konya Cumhuriyet Başsavılığı’nın kararında ırkçı afişlerin ‘kamu güvenliği için bir tehlike oluşturmadığı’ da öne sürülerek şu ifadelere yer verildi: “Şüphelilerin bilboardlarda ayet paylaşarak üzerine atılı işlediği iddia edilen halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmesi suçunun oluşabilmesi için suçun unsurlarından olan ve madde metninde belirtilen eylem sonucunda kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması gerekir”

https://www.birgun.net/haber/konyadaki-irkci-afis-kovusturulmayacak-280503

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