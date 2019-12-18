Franz Werfel’in “Musa Dağ’da 40 gün” kitabı Letonca olarak yayınlandı

Letonya’da meşhur Avusturyalı romancı, yazar Franz Werfel’in Ermeni halkının kahramanlık hikayelerinden biri olan “Musa Dağ’da 40 gün” kitabının Letonca’sı yayınlandı.

Letonya, Litvanya ve Estonya’da Ermenistan Büyükelçisi Tigran Mkrtçyan bununla ilgili Facebook sayfasından açıklamada bulunarak “Bölgemizden sıradaki muhteşem haberi geldi. Letonya’daki ‘Yanis Rouze’ yayınevi Franz Werfel’in ‘Musa Dağ’da 40 gün’ kitabının Letoncasını yayınladı. Ermeni Soykırımının 105’inci yıldönümüne doğru böyle harika bir çalışma yapanlara ve emeğini geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini dile getirdi.

Büyükelçinin aktardığı bilgilere göre kitapta Ermeni Soykırımı Müze enstitüsü ve eski müdürü Hayk Demoyan’ın verdiği ve Musa Dağ’ın Ermeni kahramanlarının tehcirini gösteren nadir fotoğraflar bu kitapta yer alıyor.

Kitabın çevirisi Letonya’da Ermenistan Büyükelçiliği organize etti ve gerçekleştirdi. Projeye Creative Europe vakfı, Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı, Avustrya Hükümeti, Letonyalı Ermeni iş adamları Mkhitar Mkhitaryan ve Hovik Mkrtçyan destek verdiler.

ERMENİ HABER AJANSI

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...