Ezidilere saldırı: Feleknas Uca’ya göre ‘sorumlusu devlet’

HABER MERKEZİ – Batman’da tehditlerden dolayı topraklarına yerleşemeyen Ezidi ailelere dün düzenlenen saldırıya ilişkin konuşan HDP Milletvekili Feleknas Uca, Ezidilere dönük diğer kentlerdeki baskılara da dikkat çekerek, “Bundan devlet sorumludur” dedi.

Batman’da 1992’de yılında el konulan topraklarını, verdikleri hukuk mücadelesi ile geri kazanan Ezidi ailelere yönelik saldırıya dair HDP Milletvekili Feleknas Uca’dan açıklama geldi.

Ezidi ailelere dün kentte kaldıkları otelden çıktıkları sırada saldırılmıştı.

Yaklaşık 10 kişilik grubun sopalı saldırısında Kuşçukuru’nda toprakları bulunan Nedim Erkiş ile bir yakının cenazesine katılmak amacıyla Avrupa’dan kente gelen Cevdet Tuku yaralanmıştı.

Êzî Bayramı dolayısıyla Meclis’te düzenlediği basın toplantısında konuya değinen HDP Milletvekili Uca, saldırıdan devleti sorumlu tuttu.

Ezidilerin sadece Batman’da değil, Urfa ve Mardin’de de hedef olduğunu belirtti.

Uca, “Söz konusu muhalifleri cezaevine atmak olunca anında uygulanan yargı kararları, mesele Ezidilerin hakkı olunca neden uygulanmıyor?” diye sordu.

Yargı kararlarına rağmen Ezidilerin saldırıya uğradığına dikkat çeken Uca, “Bundan devlet sorumludur ve devletin bir an önce sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Ezidilerin toprakları için mücadelesi

Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Kuşçukuru köyünde yaşayan Ezidi aileler, 1990’lı yıllarda yaşanan baskılar nedeniyle 1992 yılında arazilerini Karabulut ve Biter ailesinin kanaat önderlerine noter huzurunda imzaladıkları belgelerle ‘emanet’ ederek, Avrupa’ya göç etmek zorunda kalmıştı.

20 yıl sonra geri dönen Ezidi ailelerin ’emanet’ ettikleri topraklar, el konularak iade edilmedi.

Ezidi aileler, bunun üzerine topraklarını geri alabilmek için Batman 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

Yaklaşık 8 yıllık hukuk mücadelesinin ardından mahkeme kararıyla aileler topraklarına geri kavuştu.

Mahkeme kararının ardından yeniden topraklarına yerleşip, ekim yapmak isteyen Ezidi aileler, bu defa da şiddet ve tehditlere maruz kalmaya başladı.

Bu yüzden kimi zaman topraklarını jandarma eşliğinde ekip, biçmek zorunda kalan aileler, birçok kez Biter ve Karabulut aile fertlerinin saldırısına maruz kalıyor.

Geçtiğimiz günlerde Duvar’dan Müzeyyen Yüce’ye konuşan Ezidi Dernekleri Federasyonu üyesi Nedim Erkiş, şu demeçlerde bulunmuştu:

“Tapu Kadastro görevlileri bizim topraklarımızın sınırlarını belirledi. Devlet yetkilileri de arkamızda olduklarını ifade ettiler. Bu söze dayanarak geçen ay tapulu arazilerimizi sürmeye gittik. Ama grupların saldırısına uğradık. Traktör şoförümüzün bacağını kırdılar. Jandarma müdahale etti. Bir ayda 4 kez saldırıya uğradık.

“Köyümüze dönmek istiyoruz; ama izin vermiyorlar. Köyümüzü işgal ettiler, bize vermiyorlar. Şu an 20 civarında Ezidi topraklarına dönmek için bekliyor. Otellerde kalıyoruz. Topraklarımızın verilmesi halinde Ezidilerin Batman’a dönüşlerinin başlayacağını düşünüyorum. Devlet yetkililerine, insan hakkı savunucularına, siyasi partilere bu yönde çağrıda bulunuyoruz. Köyümüze dönmek istiyoruz.”

Gazete Karınca

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