Ermenistan’da okuyan yabancıların yüzde 41’i Yerevan Devlet Tıp Üniversitesi’nin öğrencileridir

Ermenistan’da eğitim alan yabancı devlet vatandaşı üniversite öğrencilerinin yüzde 41’i, Yerevan Devlet Tıp Üniversitesi’nde okuyor.

Ermenistan’da faaliyet gösteren 68 üniversitelerde ve şubelerinde toplam 4295 yabancı öğrenci eğitim alıyor.

Yerevan Devlet Tıp Üniversitesi’nin personel başkanı Şuşan Danielyan, “Facebook”ta yaptığı açıklamada, “Ülkemizin 68 yüksek eğitim kurumlarından sadece Yerevan Devlet Tıp Üniversitesi’nde 1761 yabancı öğrenci okuyor. Başka bir deyişle, ülkede eğitim alan yabancı öğrencilerin yüzde 41’i YDTÜ’de okuyor. Kalan yüzde 59’u ise diğer 67 kurumlarda okuyor” ifadelerini kullandı.

ERMENİ HABER AJANSI

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