Antisemitist ve ayrımcı ifadeler içeren afişler için dava açılmadı

AKP’li Konya Büyükşehir Beldiyesine ait reklam panoları ve otobüs duraklarına asılan antisemitist ve ayrımcı ifadelerin yer aldığı afişlerle ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı “Kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi.

Ekim ayında Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ile Milli Gençlik Vakfı Konya Şubesi tarafından reklam panolarına asılan “Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, o da onlardandır” yazılı afişlere yönelik soruşturma süreci tamamlandı.

SUÇ UNSURUNA RASTLANILMAMIŞ

İnsan Hakları Derneği (İHD) Irkçılığa ve Ayrımcılığa Karşı Komisyonu, Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma işlemlerinin tamamlandığını açıklarken, ‘kovuşturmaya yer olmadığına’ karar verdi.

Konya’da otobüs duraklarına asılan “Hristiyanları ve Yahudileri dost edinmeyin” yazılı afişler tepki çekmiş; tepkiler üzerine afişler kaldırılmıştı. Kaldırılan afişlerin yerine ise Türk bayrağı asılmıştı. (HABER MERKEZİ)

Evrensel Gazetesi

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