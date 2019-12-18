Akif Beki: Diyanet’in peşine düşecek kadar taburelere takmasının nedeni ne mi dersiniz…

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla müftülüklere gönderilen yazıda sağlık sorunu olanların camide oturarak namaz kılmasına olanak veren sandalye ve taburelerin kaldırılması istendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERdoğan’ın eski Danışmanı ve Karar gazetesi yazarı Akif Beki de bu karar ile sağlık sorunu yaşayan kişilerin camide ibadete katılma imkanının zorlaştırıldığına dikkati çekti.

“Diyanet’in, peşine düşecek kadar taburelere takmasının nedeni ne mi dersiniz…” diyen Beki, “Demek ki kilise düzenine benziyor diye şikayet edenler olmuş, huzursuzluklar baş göstermiş” ifadelerini kullandı.

Beki, bugünkü yazısında özetle şunları yazdı:

Sabit oturak uygulamasından vazgeçildiği daha önce de teşkilata bildirilmiş. İmam ve müezzinlerin dikkati çekilmiş.

Fakat terk edilmediği gözlenmiş olmalı ki ikinci bir emirle bu adete son verilmesi isteniyor.

Diyanet’in, peşine düşecek kadar taburelere takmasının nedeni ne mi dersiniz…

‘Camilerde sıralar halinde sabit oturaklar yapılmasının, cami doku ve kültürüyle bağdaşmadığı’na dair bir kanaatlerinin hasıl olması!

Cami adabına, cemaat ruhuna uymadığı gibi cemaatte huzursuzluk ve tartışma çıkarması da gerekçeler arasında sayılıyor.

Demek ki kilise düzenine benziyor diye şikayet edenler olmuş, huzursuzluklar baş göstermiş. Diyanet de cami doku ve kültürüyle bağdaşmadığı konusunda mutabık kalmış, eleştirilere hak vermiş.

Denmiş ki madem kiliseyi andırıyor ve bu çağrışım ayakta kılabilen cemaati rahatsız ediyor…Öyleyse geçerli mazereti, zorunlu hali, fiziki engeli olduğu için oturarak namaz kılanlara dinin getirdiği bu kolaylıktan vazgeçelim daha iyi.

Sırf şekil şartlarına özenmek adına, sağlık sorunu olan müdavimlerin camide ibadete katılma imkanı zorlaştırılıyor.

Bir kilise paranoyası uğruna ne izinler iptal ediliyor ya Rab!

Yeter ki görüntüye zeval gelmesin, dış görünüşe bir şey olmasın, öz sakatlanmış çok da ırgalamayın…

Rahatsızlığı veya nedenleri olanların, sandalyede değil yere oturarak kılması ‘uygun görülmüştür’ diyor Diyanet.

Cami içinde sabit oturak düzenine ve oturarak kılma bölümlerine yer ayrılmayacak bundan sonra, emir kesin. Konu kapanmıştır.

İhtiyaç halinde sadece katlanabilir tabure kullanılabilecek.

Hiçbir şekilde oturması mümkün olmayanlar, katlanabilir taburesini alıp safların arasına girerek namazlarını kılacaklar, o kadar.

‘Camiler sahipsiz, cemaat başıboş değil. Yok öyle kafanıza göre amel, Diyanet otoritesi ne güne duruyor’ yasağıdır bu. İnanç ve ibadet özgürlüğü adına hayırlı olsun.

‘Hristiyan adetlerini çağrıştırıyor mu’ titrekliğiyle kimyası bozulanları, bu tür paranoyalara karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eskiden sık tekrarladığı bir sözle selamlıyorum: İnancına güvenen inanç hürriyetinden, fikrine güvenen fikir özgürlüğünden korkmaz!

https://www.tarafsizhaberajansi.com/2019/12/18/akif-beki-diyanetin-pesine-dusecek-kadar-taburelere-takmasinin-nedeni-ne-mi-dersiniz/

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