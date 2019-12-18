2020 yılında Ermenistan’da savunma sanayisine verilen para ikiye katlanacak

Ermenistan Bilişim Teknolojiler Sanayisi Bakanı Hakob Arşakyan 2019 yılını özetleyen basın toplantısı sırasında 2020 yılında savunma sanayisi alanında yeni projeler gerçekleştirmek için ek olarak 1 milyar 984 milyon dram sağlanacağını açıkladı.

Arşakyan savunma sanayi sisteminin şu an bilişim teknolojiler sanayisi bünyesinde faaliyet gösterdiğini de önemsedi.

Savunma sanayisinin modernleşmesine yönelik adımların gerçekleştirilmesini de önemseyen Arşakyan 2020 yılında bu alana iki kat da fazla para ayırılacağını vurguladı.

Ayrıca, Bilişim Teknolojiler Sanayisi Bakanı Hakob Arşakyan 2018 yılında bilişim teknolojileri alanında çalışanlar sayısının 15.000 kişiye ulaştığını ve bundan yüzde 38’inin kadınların oluşturduğunu ifade etti. Bu alanda kadınların dahil olma oranı açısından Ermenistan dünyada önde gelen ülkeler arasında yer alıyor.

ERMENİ HABER AJANSI

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...