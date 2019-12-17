Yılbaşı yaklaşıyor, İstanbul, İzmir, Ankara neden ışıl ışıl değil?

Nagehan Alçı

Bu yazıyı Selanik’ten yazıyorum. Önümde Aristoteles Meydanı bütün güzelliğiyle uzanıyor. Gece olmasına rağmen gündüzden farksız. Her yer ışıl ışıl. Yeni yıl havası bütün şehri kaplamış.

Bizim ülkemizde de yeni yılın gelişini coşkuyla karşılayan çok geniş bir toplumsal taban var. Bu coşkuya katılmayan yurttaşlarımıza da saygı duyuyorum. Fakat istatistiklere göre toplumun büyük bir kesimi bu olayı Hristiyanların Noel Bayramı olarak görmüyor. Seküler yurttaşların yanında dindar Müslümanların da çok ciddi bir kısmı yeni bir senenin başlangıcını bir sevinç vesilesi kabul ediyor ve kutluyor.

Hele ki anamuhalafet partisi CHP’nin tabanı için yeni yıl adeta bir bayram gibidir. Hatta bu taban yeni yıl kutlamayı ‘gavur adeti’ olarak görenlere karşı da olumsuz hislerle doludur.

Peki durum böyleyken CHP’nin yönettiği belediyeler de dahil olmak üzere şehirlerimizde neden doğru dürüst bir ışıklandırma yapılmıyor? Yeni yıl havası niçin hissedilmiyor?

Üstelik bu sene önceki yıllardan farklı. İstanbul’da da, Ankara’da da 2020’ye girerken ilk kez CHP’li belediye var. İzmir zaten uzun zamandır CHP’de.

Fakat ne İstanbul ne Ankara ne de İzmir’e baktığımda Avrupa’nın herhangi bir şehrindeki ışıl ışıl ortamın yarısını bile göremiyorum.

Neden CHP’li belediyeler geçmiş yıllara kıyasla farkını ortaya koymuyor?

En başta Sayın Ekrem İmamoğlu’na soruyorum… Neden 2020’nin arifesinde olduğumuz bu dönemde İstanbul akşamları ışıl ışıl ve pırıl pırıl değil?

İstanbul’un yılbaşı yaklaşırken bu ışıltısız ve pırıltısız halinin gerekçesi nedir Ekrem Bey? Gerçekten merak ediyorum. Tasarruf tedbirleri desem çok gerçekçi gelmiyor. Acaba organizasyon eksikliği olabilir mi?

Aynı şey Ankara için geçerli… Sayın Mansur Yavaş bu sizin ilk yılbaşınız. Neden başkentimiz yeni yıla sönük giriyor? Bu konuya önem mi vermiyorsunuz? Yoksa birtakım kaygılarınız mı var?

Bu birtakım kaygılar meselesini Ekrem İmamoğlu’na da sormak istiyorum. Hem Sayın Yavaş hem Sayın İmamoğlu acaba bir takım siyasi endişeler gerekçesiyle mi 2020’ye girerken düşük profilli bir karşılama içindeler? Kasıt mı var yoksa dediğim gibi organizasyosuzluk mu?

Sayın Tunç Soyer, İzmir’in ikiz şehri ve Atatürk’ün doğduğu kent Selanik’e bu aralar gelmenizi tavsiye ederim. Siz eşiniz Neptün Hanım ile birlikte bol bol yurtdışı seyahati yapmayı da seven bir belediye başkanısınız.

Buradaki canlılık, ışıklandırma nerede, İzmir nerede? Oysa İzmir en az Selanik kadar güzel bir şehir. 2020’li yılları İzmir neden böyle sönük ve ışıksız karşılıyor? İzmir neden yeni yılı bir Avrupa şehri gibi değil de bir Ortadoğu şehri gibi karşılıyor?

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için yazdığım kimi siyasi endişeler Tunç Soyer için geçerli olamaz.

İzmir halkının nerdeyse yüzde 90’ı yeni yıl kutlamalarından büyük coşku duyan bir toplumsal yapıya sahiptir. Öyleyse neden bu pırıltısız ve cansız tablo yaşanıyor Sayın Soyer?

Işıl Işıl Selanik.

…

https://www.haberturk.com/yazarlar/nagehan-alci/2550143-yilbasi-yaklasiyor-istanbul-izmir-ankara-neden-isil-isil-degil

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