Mümtaz Ermeni şair Tumanyan’ın heykeli, Roma’daki Quirinal Sarayı’nın bahçesinde yerleştirilecek

Ermeni edebiyatının mümtaz şair ve yazarı Hovhannes Tumanyan’ın heykeli, İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Quirinal Sarayı’nın bahçesinde yerleştirilecek.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın Enformasyon Servisi, ön anlaşmalara göre heykelin büst şeklinde olacağını açıkladı. Açılışının 2020 yılında yapılması planlanan heykel hakkında şimdilik daha fazla bilgi açıklanmadı.



Diğer taraftan, Milano şehrinde de ünlü Ermeni besteci Gomidas’ın heykelinin yerleştirme projesinin görüşmeler aşamasında olduğu öğrenildi.



2019 yılında doğumunun 150. yıldönümü kutlanan Hovhannes Tumanyan ile Gomidas’ın isimleri, UNESCO tarafından “ünlü kişiler ve önemli olaylar tarihleri” listesine alınmıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/17/Tumanyan-İtalya-Roma-heykel/172091

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