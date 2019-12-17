Köyleri işgal edilen Ezidiler saldırıya uğradı

Köyleri işgal edilen Ezidiler yine saldırıya uğradı

Batman’da 1992’de, arazilerini ve mülklerini aşiret liderlerine teslim eden Ezidiler, göç ettikleri Almanya’dan yıllar sonra döndükleri halde mallarını geri alamamıştı. 8 yıldır hukuk mücadelesi veren Ezidiler bugün bir kez daha aşiretlerin saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan Nedim Erkiş, “Ne kadar saldırsalar da davamızdan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

DUVAR – Sekiz yıldır işgal edilen köylerine yerleşemeyen Nedim Erkiş ile yakınları, Batman’da topraklarını emanet ettikleri kişilerin saldırısına uğradı. Erkiş, Karabulut ve Biter ailesine mensup 10 kişinin saldırısına maruz kaldıklarını söyledi.

Batman’da 1992 yılında arazi ve mülklerini yörenin aşiret liderine emanet ederek Almanya’ya göç etmek zorunda kalan Ezidiler, çözüm süreci ile birlikte döndükleri Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Kuşçukuru (Kelhok) köyündeki arazilerinin işgal edildiğini gördü. Aşiret mensuplarına karşı açtıkları davayı kazanmalarına rağmen 8 yıldır köyüne dönemeyen Ezidi ailelerin 27 yıllık ‘emanet toprak’ mücadelesi sürüyor. Nedim Erkiş, Duvar’a yaptığı açıklamada “Köyüm varken, 8 yıldır otellerde yaşıyoruz. Son bir ay da 4 kez saldırıya uğradık. Yardım bekliyoruz” demişti.

YİNE SALDIRIYA UĞRADILAR

Nedim Erkiş ve yakınları, bugün Batman’da kaldıkları otelin önünde bir kez daha saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren 10 kişinin Karabulut ve Biter ailesine mensup olduklarını söyleyen Erkiş, “Saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kamera görüntüleri olduğu için bulunup gözaltına alındılar. Bir arkadaşımızın kafası kırıldı, ağır yaralandı. Hepimizin sırtında, bacağında yaralar var” dedi.

ARAZİ, ASKER EŞLİĞİNDE SÜRÜLDÜ

Erkiş, Kuşçukuru köyündeki tarlalarını bugün askerlerin sağladığı güvenlik sayesinde sürdüklerini belirterek, “Mahkeme bizim lehimize karar verdi. Bugün de Alay Komutanı, askerlerle birlikte güvenliğimizi sağladı ve tarlamızı sürebildik. Bu topraklar bizimdir. Ne kadar saldırsalar da davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Biz kazanacağız, Kelhok kazanacak” dedi. (HABER MERKEZİ)

Gazete Duvar

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