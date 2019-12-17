HAHAMBAŞI RAV. İZHAK HALEVA’DAN TEBRİK ZİYARETİ

Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II. Hazretleri, 16 Aralık 2019, Pazartesi, saat 16.30’da, Türkiye Musevi cemaati Hahambaşısı Rav İzhak Haleva’yı ve Hahambaşılık Özel Kalem Müdürü Yusuf Altıntaş’ı, makamında kabul etti. Görüşmeye Patriklik Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan, Patrik Vekili Kd. Peder Krikor Damadyan ve Peder Şirvan Mürzyan da katıldı.

Sayın Hahambaşı, yeni seçilen Türkiye Ermenileri Patriği’ni Musevi cemaati adına tebrik etti ve Kadasetli Patrik Hazretleri’ne yeni görevinde başarılar diledi.

Patrik Hazretleri, nezaket ziyareti münasebetiyle teşekkürlerini sunarken, Musevi Cemaati üyeleri için de benzer iyi dileklerde bulundu.

Yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrası, misafirler Patrikhane’den ayrıldılar.

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/hahambasi-rav-izhak-halevadan-tebrik-ziyareti/

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