Ermeni iş adamı, RTVi” televizyon kanalını satın aldı

ABD’li Ermeni iş adamı, “Muse Lifestyle Group” şirketinin İcra Müdürü Mikayel İsraelyan, “RTVi” televizyon kanalının çoğunluk hissesini satın aldı. İsraelyan, 2012 yılından “RTVi”nin hissedarı olan Ruslan Sokolov’un hissesini aldı.

Rus kültürü ile bağlarını korumak isteyen seyirciler sayesinde ABD’nin batı kıyısında işini geliştirme imkanları olduğunu kaydeden İsraelyan, “Bugün ABD’de Rusça konuşan yaklaşık 7 milyon insan yaşıyor ve onlar ana dillerinde kaliteli yayın izlemek istiyor” ifadelerini kullandı.

RTVi” televizyon kanalı, 1997 yılında Vladimir Gusinsky tarafından kuruldu. Kanalın direktörlüğünü 2012 yılında Ruslan Sokolov üstlendi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/17/Ermeni-İsraelyan-RTVi-televizyon-kanalı/172201

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