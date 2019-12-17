ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nden 1915 açıklaması: Yönetimin pozisyonu değişmedi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, 1915 Ermeni olaylarını “soykırım” olarak tanıyan Senato karar tasarısına dair açıklamada bulundu.

Ortagus bu konuda “yönetimin pozisyonunun değişmediğini” kaydetti.

Sözcü Ortagus, geçen hafta ABD Senatosu’nda kabul edilen 150 no’lu karar tasarısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı ve bu karara katılmadıklarını belirtti.

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Ortagus, söz konusu karar tasarısına ilişkin olarak, “Yönetimin (1915 olaylarına ilişkin) pozisyonu değişmedi. Bu konudaki görüşümüz, geçen nisan ayında Başkan’ın (Donald Trump) net açıklamasında yansıtıldığı gibidir” değerlendirmesinde bulundu.

Trump ‘Büyük Felaket’ ifadesini kullandı

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan’da 1915 Ermeni olaylarının yıl dönümünde yaptığı yazılı açıklamada “Büyük Felaket” ifadesini kullanmış, ancak sözde “soykırım” iddialarını tasdik eden bir ifade kullanmamıştı.

ABD Senatosu’nda geçen hafta yapılan oylamada, 1915 Ermeni olaylarını “soykırım” olarak tanıyan bir karar tasarısı kabul edilmişti.

29 Ekim’de de Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada benzer bir karar tasarısı kabul edilmişti.

Türkiye ise TBMM’nin ABD Senatosunun ‘Ermeni kararı’nın kınanması, reddedilmesi ve yok hükmünde sayılmasına bir karar almış ve kararı Resmi Gazete’de yayımlamıştı.

Independent Türkçe, AA

Independent Turkce

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