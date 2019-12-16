Wizz Air Ermenistan’dan uçuşlara başlıyor!

Macaristan merkezli düşük bütçeli Wizz Air hava yolu şirketi 2020 yılından itibaren Ermenistan piyasasına girecek ve Yerevan’dan Viyana, Vilnüs’a doğru direkt uçuşlar gerçekleştirecek.

Ermenistan Sivil Havacılık Komite Başkanı Tatevik Revazyan ‘Armenia Uluslararası Havalimanları’ şirketinin müdürü Marcello Vende ve Wizz Air hava yolu şirketinin işbirliği ve ortaklıkla ilgili sorumlu Andras Radon ile ortak basın açıklamasında ayrıntılar sundu.

2020 yılının Nisan ayından itibaren Viyana ve Vilnüs’a doğru uçuşlara start verilecek. Haftada iki gün öngörülen seferlerin fiyatı 24.99 Euro’dan başlayacak.

Ayrıca, Andras Radon Ermenistan’dan bu iki istikametle sınırlı kalmayacaklarını ve yeni istikametler üzerinde de çalıştıklarını vurguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/16/Wizz-Air-Ermenistan/172039

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