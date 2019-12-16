Irak’ta Noel Kutlamaları İptal Edildi

Irak’ın başkentini iki kola ayıran Dicle Nehri, şiddet olaylarının en çok yaşandığı bölgelerden biri. Ekim ayında başlayan protesto gösterilerinde 400’den fazla kişi hayatını kaybederken, 17.000’den fazla kişi yaralandı.

Keldani Kilisesi, kaos ortamı nedeniyle Noel kutlamalarını ve etkinlikleri iptal etmek zorunda kaldı. Erbil Başpiskoposu Bashar Warda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne verdiği demeçte, ‘‘Hükümet, umut ve refah getirmek yerine, yolsuzluk ve umutsuzluk getirdi. Irak halkı, herkese saygı duyulan bir ülkede, eşit vatandaşlar olarak yaşamak istiyor’’ açıklamasında bulundu.

Protestocular, parlamentonun feshedilmesini, hükümet reformlarının ve mezhep tabanlı 2005 anayasasının değiştirilmesini talep ediyor. 2003 Irak Savaşı’nın ardından mevcut anayasa, Şii çoğunluğa (nüfusun % 55’i), Başbakanlığın yanı sıra, İç İşleri Bakanlığı ve Dış İşleri Bakanlığının idaresi verilirken, Sünni kesime (nüfusun %40’ı), parlamentonun ve Savunma Bakanlığı’nın idaresi verilmektedir. Genellikle ülkenin kuzey bölgesinde yaşayan Kürt halkı ise, Maliye Bakanlığı ve Başkanlıkta yer alabiliyor.

Irak Anayasası’nda, İslam ibaresi bulunurken, Hristiyanlar dini güvence altında bulunan 3 azınlık grup arasında yer alıyor. Buna rağmen, Hristiyanların yaşamakta en çok zorlandığı ülkelerden biri Irak. Irak Savaşı’ndan önce ülkedeki Hristiyan sayısı, 800.000-1.250.000 arasındayken, günümüzde 250.000’in altına düştü.

Güney Irak’ın önde gelen kentlerinden biri olan Basra’nın Başpiskoposu Alnuafali Jajou, Asia News’e, ‘‘Her köşe başındaki silahlı gruplar, korkunç bir durumu gösteriyor. Kilise olarak bizler, sokaklardaki gençlere yakınız. Onlara her hafta yiyecek ve barınma sağlıyoruz’’ açıklamasında bulundu.

Ülkede hakim olan kaos ortamından dolayı, Keldani Kilisesi, cemaati 3 gün boyunca dua ve oruca davet etti. Patrik Louis Raphael Sako ise, tüm kilise etkinliklerini ve Noel kutlamasını iptal etti. Hastanede yaralıları ziyaret eden Sako, ‘‘Kötülük var ve artıyor. Irak’taki Hristiyanların rolü, tövbe etmek ve Tanrı’ya geri dönmektir. Kalabalık değiliz, değişiklik yapma gücümüz yok, ancak dualarımızın yanıtlanacağına inanıyoruz’’dedi.

Süryani Yardımlaşma Derneği Başkanı Ashur Eskrya, ‘‘Mezhebe dayalı bir sistem, insanın komşularından bile korkmasına neden olur. Millet olabilmek için, herkesin birbirini kabul etmesi gerekir ve şimdi tünelin sonundaki ışığı görebiliyoruz’’ açıklamasında bulundu.

Baptist Pastör Bodolian ise, yaşananlar hakkında iyimser. Protestocuların öfkesinin dinmesi ve yönetimi kaybetme riskine karşın hükümetin geniş çapta reformlar oluşturacağını ve başlatacağını düşünüyor. Bodolian, ‘‘Barış, adalet ve siyasi liderlerin olumlu tepki göstermesi için dua ediyoruz. Önümüzdeki günlerde her şeyin daha iyi olacağını umuyoruz’’ temennisinde bulundu. (christiantoday.com)

https://haber.sat7turk.com/irakta-noel-kutlamalari-iptal-edildi/

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