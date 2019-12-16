Ermenistan Hocalı’da soykırım yaptı!

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Meryem Aybike Sinan

Güya atalarımız Ermenilere soykırım yapmış!

Bu topraklarda “millet-i sadıka” iken sonra zillet, illet ve kıllette dur durak bilmeyen Ermeniler, bu topraklarda ibretlik ihanet hikâyeleri yazdıkları hâlde kendilerini dünyaya mazlum ve mağdur göstermeye devam ediyorlar…

Dünyada Türk milletini soykırım yapan bir millet mesabesine indirgeyen ABD ve Batılı devletler Bosna’da tarihin görmediği vahşeti işleyenleri hoş karşılayanlara ise Nobel Edebiyat Ödülü verecek kadar samimiyetsiz ve ikiyüzlü…

Bugün Azerbaycan’ın önemli toprakları Ermeni işgalindedir. Hocalı katliamını yapan Ermenistan, kadın, çocuk demeden binlerce Azerbaycan Türkü’nü katletmiş ve yüz bine yakın insanı tehcire zorlamıştır…

Bir paslı bıçak gibi Türk dünyası ile aramıza giren ve bağlantıyı kesen bu hamle, bu kukla devletin tek başına yürüttüğü bir strateji değildir elbette … O dönemlerde keşke ipin ucunu bırakmayıp bu stratejik oyunu görüp gereken her ne varsa yapabilmiş olsaydık! Bugün Suriye meselesine harcadığımız emeğin binde birini ne yazık ki “Dağlık Karabağ” için gösteremedik…

Türk Diasporasının yurt dışında özellikle ABD ve AB’de yeterince etkili olmadığı da açıktır. Bunun ekonomik ve sosyo kültürel güçle ilintili olduğu gerçeğini kabul etmekle birlikte, hayati konularda bile bu ülkelerde güçlü bir şekilde sesimizin çıkmıyor oluşu gerçekten de fena hâlde kanımıza dokunuyor!

Biz çabucak unuturuz! Ancak su uyur, düşman uyumazmış meğer. Buldukları her fırsatı ranta çevirmeyi alışkanlık edinmiş “Küçük Ermenistan” Türkiye’nin ne vakit ABD ile arası soğusa hemen sözde soykırım kartını masaya sürmeye devam etti.

Hâlbuki birilerinin de bu küçük ama fitne fücur devletin çok yakın zamanlarda işlediği günahların dosyasını raftan indirmesi gerekirdi! 26 Şubat 1992 yılında Ermenistan, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında tarihin görmediği büyük bir katliam yaptı. İnsanların gözlerinin oyulup, başlarının kesildiği bu korkunç katliamda 613 kişi öldürülmüş, 150 kişi kaybolmuş, 487 kişi ağır yaralanmış, 1.275 kişi ise rehin alınmıştır…

Bundan daha büyük soykırım mı olur?

ABD Senatosu bu kararı alırken Hocalı katliamını da Türk diasporası gündeme getirebilirdi ancak Misakımillî sınırları dışında kalan hiçbir Türk coğrafyasıyla ilgilenmeyen öyle bir zihin yapısı inşa edildi ki boşuna bekledik!

Gündemlere eli boş dalmaktan gerçekten de yoruldu yüreğimiz. Elin adamı hayali bir iddiayı gerçeğe dönüştürüyor, sahte belgelerle dünyaya ilan ediyor, biz elimizdeki kapı gibi belgelerle bu alçakları dünyaya rezil edemiyoruz…

TRT’nin uzun yıllar önce dizi olarak çektiği “Duvardaki Kan” dizisi dışında ne bir film yapıldı ne bir roman yazıldı ne bir belgesel çekildi! Evet evet birkaç sözde eser yapıldı o da Türkler, Ermenileri kesti diyen içimizdeki hainler tarafından!

Kırım için, Doğu Türkistan için, Karabağ için, Musul Kerkük için, Batı Trakya için, Ahıska Türkleri için sayısız kitap yazılmalı, şiir söylenmeli, filmler, diziler çekilmeli, belgeseller yapılmalıydı oysa…

“Sözde soykırım” yasasını kabul eden ABD Senatosunun buna binaen herhangi bir yaptırım uyulama yetkisi yok diye üzerimize atılı bu iftiralara pabuç mu bırakacağız?

Kesinlikle hayır!

Küçücük, kukla bir devletçiğin ettiği bunca cürümleri bir bir dünyaya anlatmak ve PKK’lı itlerin de Ermeni taşnakların da ipini pazara çıkarmak mecburiyetindeyiz.

Bu mecburiyet de Tuna’dan Orhun’a kadar bütün Türk diasporasının biricik ödevidir!

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/meryem-aybike-sinan/611268.aspx

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