Azerbaycan okullarında yer alan ve Çin’den gönderilen haritalarda Karabağ ve Nakhijevan Ermenistan sınırları içinde resmedildi

Facebook kullanıcılarından birinin dikkatinden Azerbaycan okullarına Çin’den gönderilen yeni haritalar kaçmadı.

Azerbaycan orta okullarında yer alan bu haritalarda Artsakh (Karabağ) ve Nakhijevan (Nahçıvan) Ermenistan’ın sınırları içerisinde dahil edilmiş.

Bunun Azerbaycan’da nasıl bir gürültü çıkarabileceğini tahmin ettiğini söyleyen Facebook kullanıcısı espiri yapıp “Çinlilerin diğer halklardan farkı sadece şimdiki zamanı değil geleceği de görebilme yeteneğidir” ifadelerine yer verdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/16/Azerbaycan-Çin-Karabağ-Nakhijevan-Ermenistan/172080

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