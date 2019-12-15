Noel eğlencesi dinden çıkarır

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Müslümanlara uyarılarda bulunan Ehli Sünnet alimleri, “Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o da onlardandır” Hadis-i Şerifini hatırlatarak, yılbaşı kutlamalarının haram olduğunu dile getirdi.

Hristiyan adeti Noel ve yılbaşı kutlamalarına ilişkin Yeni Akit aracılığıyla Müslümanlara uyarılarda bulunan Ehli Sünnet alimleri, Peygamberimizin, “Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o da onlardandır” Hadis-i Şerifini hatırlatarak, Hristiyan adetlerinin Müslümanlarca kutlanmasının kişiyi imanından edebileceğini ifade ettiler.

Önde gelen alimlerden Cübbeli Ahmet Hoca, “İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi büyüklerimiz, müşriklerin dini bayramlarına, din adına kutsadıkları günlere ve gecelere hürmet etmenin, hediyeleşmenin, onların yedikleri yiyip içmenin (hindi vb.) çok büyük bir günah olduğunu beyan etmişler” dedi. Cübbeli Hoca, şunları dile getirdi: “İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat adlı eserinde komşusunun son nefesinde imanını kurtarması için ona yardıma gittiğini, çok zor olsa da imanını kurtarabilmesine vesile olduğunu anlatmış, bu zorluğu da şöyle ifade etmiştir: ‘Son nefesinde imanını kurtarabilmesi için yaşadığı zorluğun sebebi, onun zahir günahları değil Hinduların kutsal günlerinde pişirdikleri safranlı pirinci yaparak müşriklere benzemeye çalışmasıdır.”

Hristiyanların bayramıdır

Hristiyanların yılbaşını 25 Aralık’tan itibaren kutlamaya başladığını vurgulayan Ahmet Hoca, şunları kaydetti: “Yılbaşı sadece 2019 bitiyor ve 2020’ye giriliyor şeklinde değerlendirilmemelidir. Esasen bu 25 Aralık’tan itibaren başlayan bir süreçtir. Hristiyanlar yılbaşını İsa (as)’ın doğumu olarak kutlar. Bu gece Hristiyanların dini bir bayramıdır. Tabii ki cadılar bayramı, sevgililer günü gibi anlam yüklenen günlere de kültürel olarak karşıyız ama yılbaşında farklı bir durum var. İsa (as)’ın mevlidini biz de kutlarız fakat onların İsa (as)’ın mevlidine atfettikleri mana haşa İsa (as)’ı Allah’ın doğurduğudur. Buna inanarak Allah’a ortak koşuyorlar. Buna böyle inanmak insanı dinden çıkarır, kafir eder.”

Benzeyen onlardandır

Cübbeli Hoca, uyarılarına şöyle devam etti: “Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de ‘Şirk koşanlara azıcık dahi meyl etmeyin sonra ateş yakalar sizi’ buyuruyor. Yine Peygamber Efendimiz (sav) bir Hadis-i Şerif’te, ‘Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o da onlardandır” buyuruyor. Onun için bunlar bizim din düşmanımız, vatan düşmanımız ve can düşmanımızdır.Müslümanlar bu geceye has hayatlarında hiçbir şeyi değiştirmemeliler. Tebrikleşmeyi bile sakıncalı buluyoruz. Çünkü tebrik mübarek olsun demektir. Mübarek İslami bir kavramdır. Bereket Allah’ın bereketidir. O gün çam devirmek, ağaçları süslemek bütün Hristiyan aleminin kutlama şeklidir. Buna şekil olarak benzemek Müslüman için sakıncalıdır.”

‘Milli’ dedikleri kumar!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak da ‘Milli Piyango’nun toplum huzuru için tehlikelerine dikkat çekti. Maide Suresi’nin 90. Ayet-i Kerimesi’ni hatırlatan Dr. Şenocak, şunları söyledi: ‘Yüce Allah, Maide Suresi’nin 90. Ayet-i Kerimesi’nde, ‘Ey iman edenler; içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bunlardan kaçının. Umulur ki kurtuluşa erersiniz’ buyuruyor. Şimdi adına milli diyorlar. Vatandaş bir kağıt parçasını alarak evine gidiyor. Bekleyecekler ki ne kadar çıkacak? Bilmiyor ki bu kağıt parçası onu Rab’den uzaklaştıracak. Namazından, namazının ruhundan uzaklaştıracak.”

Kolay paraya alıştırıyorlar

Kumarın insanları kolay paraya alıştırdığına vurgu yapan Dr. Şenocak, şöyle devam etti: “Belki ilk önce 10 lira çıkacak. Sonra 20 lira çıkacak. Zannedecek ki para hep böyle kolay kazanılıyor. Oynayacak, oynamaya devam edecek. Kolay kazandığı parayı da kolay harcayacak. İyice kumarın içine dalacak. Bu sefer de kazandığı paraları kaybetmeye başlayacak. Evini satacak, arabasını satacak. Evde çocuğu ‘baba süt’ diyecek. ‘Baba ekmek’ diyecek ama o insanlar yavrusuna ekmek, süt getirmekten aciz hale gelecek.”

Kumarın insanı eninde sonunda felakete sürükleyeceğini hatırlatan Dr. Şenocak, şöyle konuştu: “Aile kazandığı kolay parayı harcadığı ortamları özleyecek fakat elde avuçta bir şey kalmayacak. Eş alıştığı için isteyecek, adam veremeyecek. Bu işin sonu ya cinayete ya intihara ya da başka bir felakete gidecek. Allah Azze ve Celle eğer toplumdan kumarı kaldırmazsanız; iddiayı, piyangoyu, şans oyunlarını yok etmezseniz orada saadet olmaz o evde huzur olmaz dememiş miydi?”

https://m.yeniakit.com.tr/haber/noel-eglencesi-dinden-cikarir-964279.html

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