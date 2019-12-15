İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden cemevlerinin ibadethane statüsünün imar planına işlenmesi için adım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, cemevlerinin ibadethane statüsünün imar planı işlenmesini Meclis gündemine getirdiklerini açıkladı.

Soyer, Uluslararası İzmir Alevilik Bektaşilik Günleri’nde yaptığı konuşmada “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargıtay kararlarına rağmen cemevlerinin ibadethane statüsünü alması konusunda halen adım atılmıyor. Cemevlerinin statüsüne dair bir tarif yapmak Alevi toplumunun haricinde hiç kimsenin işi değildir. Alevi toplumu da ibadetini yaptığı yer olarak cemevinin tarifini çoktan yapmıştır” dedi. ,

Soyer, İzmir’de cemevlerinin ibadethane statüsünün imar planına işlenmesi konusunu Meclis gündemine getirdiklerini açıklayarak şunları söyledi: “Çünkü biz İzmir’de farklı kültür, inanç, etnik yapı ve diğer kimliklere sahip herkesi, İzmir’in vazgeçilmez bir değeri, büyük bir zenginliği olarak görüyoruz. Çünkü biz demokrasiyi, kardeşliği ve adaleti bu şehrin vazgeçilmez ilkeleri olarak görüyor ve İzmir’de her bir vatandaşımızın kendi kimliğiyle özgür, eşit ve adil bir biçimde yaşaması gerektiğine inanıyoruz.”

​Meclis gündemine alınan İzmir İmar Planı’na cemevlerinin ibadethane olarak işlenmesi konusunun bir ay içinde sonuçlandırılması planlanıyor.

https://t24.com.tr/haber/izmir-buyuksehir-belediyesi-nden-cemevlerinin-ibadethane-statusunun-imar-planina-islenmesi-icin-adim,852197

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