Ezidilerin 27 yıllık ‘emanet’ toprak mücadelesi

Batman’da 1992 yılında arazi ve mülklerini yörenin aşiret liderine emanet ederek Almanya’ya göç etmek zorunda kalan Ezidiler, çözüm süreci ile birlikte döndükleri Türkiye’de arazilerinin işgal edildiğini gördü.

Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Kuşçukuru (Kelhok) köyünde arazi ve köyün tahliyesine ilişkin yörenin aşiretine karşı açtıkları davayı kazanan Ezidi aileler, yoğun baskı ve saldırılar nedeniyle köylerine dönemiyor. 1992 yılında Almanya’ya göç etmek zorunda kalan ve arazilerini yörenin aşiretine emanet eden aileler, 20 yıl sonra ‘çözüm süreci’ ile birlikte döndükleri Türkiye’de arazilerinin ve evlerinin işgal edildiğini gördü.

Barışçıl yollarla mülklerini geri isteyen ancak bir sonuç alamayan aileler, Batman 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Hukuk mücadelesi sonucunda mahkeme, arazilerin Ezdilere ait olduğuna hükmetti. Ancak tapulu arazilerini geri vermemekte direnen aşiret mensupları yargı kararına uymayarak, arazileri vermeyi reddetti. Jandarma eşliğinde arazilerini sürmek için gittikleri tarlada saldırıya uğrayan Ezidiler, köylerine geri dönebilmek için yardım bekliyor.

Ezidi Dernekleri Federasyonu üyesi Nedim Erkiş, mahkeme kararlarının uygulanması ve topraklarının iadesini istediklerini söyledi. “Bizim meselemiz köy meselesidir” diyen Erkiş, “O köy bizim köyümüzdür. Dedelerimiz, babalarımız ve biz de orada doğduk. Ben 17 yaşına kadar orada büyüdüm. Batman’da 13 tane Ezidi köyü vardı ve 10 bin civarında da nüfusumuz vardı. Sonra dönemin siyasi şartları nedeniyle 1981 yılında başlayan göç son akrabamızın da 1992’de köyü terk etmek zorunda kalmasıyla son buldu. Akrabalarımız gelirken bizim olan ‘arazileri, mülkleri’ yörenin aşiret liderlerine noter tasdikli emanet etti. Geri döndüğümüzde emanetlerimizi bize verecekleri konusunda anlaştık” diye konuştu.

Türkiye’de başlatılan ‘çözüm süreci’ ile birlikte Batman’a dönmeye karar verdiklerini ancak aşiret mensuplarının toprakları geri vermeyi reddettiğini belirten Erkiş, “Aşiret mensupları ile yaptığımız tüm görüşmeler sonuçsuz kaldı. Bölgede bulunan siyasi partiler ve devlet yetkilileri ile görüştük. Diğer aşiret reisleri ile görüştük ama olumlu bir dönüş alamadık. Biz de böylelikle hukuk mücadelesi başlattık. Mahkemede arazi davalarının hepsini kazandık ancak evlere ilişkin dava ‘zaman aşımı’ nedeniyle reddedildi. Ona da itiraz ettik. Yaklaşık 10 bin dekar üzerinde tarım arazisi bahçesi ile birçok konut bulunmaktadır. Kısacası 27 yıllık ‘emanet’ toprak mücadelemiz sürüyor. 8 yıldır hukuk mücadelemizi sürdürüyoruz. Köyümüz, evlerimiz varken biz Batman’da 8 yıldır otellerde yaşıyoruz” diye konuştu.

Köylerine geri dönmek ve tarlalarını ekip biçmek için devlet yetkileri ile sık sık görüştüklerini ve topraklarının sınırlarını belirlediklerini vurgulayan Erkiş, şöyle konuştu:

“Tapu Kadastro görevlileri bizim topraklarımızın sınırlarını belirledi. Devlet yetkilileri de arkamızda olduklarını ifade ettiler. Bu söze dayanarak geçen ay tapulu arazilerimizi sürmeye gittik. Ama grupların saldırısına uğradık. Traktör şoförümüzün bacağını kırdılar. Jandarma müdahale etti. Bir ayda 4 kez saldırıya uğradık. Köyümüze dönmek istiyoruz; ama izin vermiyorlar. Köyümüzü işgal ettiler, bize vermiyorlar. Şu an 20 civarında Ezidi topraklarına dönmek için bekliyor. Otellerde kalıyoruz. Topraklarımızın verilmesi halinde Ezidilerin Batman’a dönüşlerinin başlayacağını düşünüyorum. Devlet yetkililerine, insan hakkı savunucularına, siyasi partilere bu yönde çağrıda bulunuyoruz. Köyümüze dönmek istiyoruz.”

https://www.yuksekovahaber.com.tr/haber/ezidilerin-27-yillik-emanet-toprak-mucadelesi-232761.htm

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