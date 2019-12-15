Diyarbakır’da bulundu! ‘Türkiye’de ilk olabilir…’

DİYARBAKIR (AA) – AHMET KAPLAN

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yürütülen yüzey araştırmaları sırasında, Bahçeköy’deki kaya mezarının içerisinde Süryanice iki kitabe tespit edildi. Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız “Süryanice kitabeli kaya mezarı Türkiye’de ilk olabilir” dedi.

Diyarbakır‘ın Silvan ilçesinde kültür varlıklarının tespiti amacıyla yapılan yüzey araştırmalarında, Bahçeköy’deki kaya mezarının içerisinde Süryanice iki kitabe bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı ile Diyarbakır ve ilçelerinde Ortaçağ ve sonrasına ait kültür varlıklarının tespiti amacıyla 10 yıldır bölgede yüzey araştırması yapan Dicle Üniversitesi (DÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız, Silvan ilçesinde Kaymakamlık desteğiyle çalışma yürüttü.

Araştırmada, Hasuni mağaralarının kuzeydoğusunda yer alan Bahçeköy’deki kaya mezarında Süryanice iki kitabe bulundu.

‘BU, LİTERATÜR AÇISINDAN BİR İLK’

Prof. Dr. Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüttükleri çalışmalarda kaya mezarı içinde Süryanice iki kitabe tespit ettiklerini söyledi.

Kitabelerin fotoğrafını Mardin Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz’ün incelediğini ifade eden Yıldız, bunların Süryanilere ait “mezartaşı” kitabesi olduğu sonucuna vardıklarını aktardı.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/diyarbakirda-bulundu-turkiyede-ilk-olabilir-41397863

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