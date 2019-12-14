TBMM’DEN ABD SENATOSUNUN SÖZDE ERMENİ SOYKIRIM KARARINA TEPKİ

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TBMM Genel Kurulunda ABD Senatosunun “Ermeni kararı”nı reddeden karar metni kabul edildi.TBMM Genel Kurulunda, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop imzalı karar metni okunarak, oylamaya sunuldu. Karar metnine AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları kabul oyu, HDP Grubu ret oyu verdi.

13 Aralık 2019 Cuma

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, ABD Senato kararının yok hükmünde sayılmasına dair karar metni şöyle:

“ABD Senatosu’nun tarihi gerçekleri saptırmak suretiyle uluslararası hukukun temel kurallarını yok sayarak, sözde Ermeni soykırımı iddiaları konusunda kabul ettiği kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak esefle kınıyor ve reddediyoruz.

Hukuki hiçbir değeri bulunmayan ve müteakip seçim dönemi sonrasında oluşacak Senato’yu bağlamayacak bu karar açıkça kirli bir siyasi oyunun parçasıdır. Bu, keyfi ve gündelik politikanın basit çıkarları temelinde tarihi okumaktan ibaret değersiz bir tavırdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, tarihi olaylar hakkında hüküm vermenin parlamentoların işi olmadığı görüşünü tekrar etmektedir. Sözde Ermeni soykırım karar tasarısı daha önce de birçok kez ABD Senatosu’na gelmiştir ve reddedilmiştir; manidardır ki ABD çıkarları ne zaman Türkiye’nin politikalarıyla ters düşse bu konu Senato gündemine getirilmektedir. Esasen mesele Ermeniler ve 1915 olayları meselesi değildir; Ermeniler de tarihi olaylar da ABD Senatosu’nun umurunda değildir; Türkiye aziz milletimizin iradesine göre değil de ABD’nin taleplerine uygun politika geliştirse ne Ermeniler ne de 1915 olayları ABD Senatosu’nun gündemine gelecektir.

Türkiye’nin tutumu bu konuda nettir ve belirgindir; eğer tarihi gerçekler merak ediliyor ve önemseniyorsa, bilim adamları güvenilir araştırmalarla dünya kamuoyunu bilgilendirebilir. Türkiye zengin arşivlerini Ermeniler dâhil bütün araştırmacılara açmıştır; ancak Ermenistan’ın en önemlileri dâhil araştırmacılara arşivleri açılmamıştır. Bilgi ve belgeleri gizleyerek, kara propagandaya ve ırkçı yaklaşımlara boyun eğmek ABD Senatosu dâhil parlamentolara yakışmaz.

Türkiye ve ABD arasında uzun yıllara dayalı stratejik müttefikliğin ve dostluğun karanlık hesaplara alet edilerek tahrip edilmesinden büyük üzüntü duymaktayız. ABD Senatosu artık kendi tarihine kattığı bu kirli vicdan yüküyle yaşamak zorundadır. Türkiye, ABD Senatosu’nun bu kararını ve benzeri türden baskı araçlarını hiçbir şekilde dikkate almaksızın bölgesindeki milli çıkarlarını ve güvenliğini korumaya kararlılıkla devam edecektir.

ABD Senatosunun bu kararı hem tarih hem de hukuk açısından, hem de aziz milletimiz ve insaf sahibi dünya hakları nezdinde yok hükmündedir.

Bu karara karşı milletimizin ortak kararlılığını ve dayanışmasını ifade ettiğimizi, Türkiye’nin, uluslararası mütekabiliyet çerçevesinde gereken karşılığı vermesinin tabi bir hak olduğunu kamuoyuna duyururuz.

Bu düşüncelerle, ABD Senatosu’nun mezkûr kararının tümüyle kınanmasını, reddini, yok hükmünde sayılmasını ve yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınan kararının Resmi Gazete’de yayımlanması hususunu Genel Kurul tasviplerine arz ederim.”





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