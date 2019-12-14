Pkk tarafından kaçırılan polis memuru vedat kaya’nın annesi emine kaya: “bende kürdüm, ama onlar kürt eğil emenidirler” oğlu pkk tarafından dağa kaçırılan anne saliha edizer: “pkk söylemek istemiyorum

|
***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***
|Diyarbakır’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) il binası önünde 103 gündür evlatları için nöbet tutan aileler HDP’ye tepki yağdırdı. HDP’lilerin Kürt değil Ermeni olduğunu söyleyen aileler, bir süre parti binasını boşaltıp yeniden binaya gelenler için ise ‘Bunlar tilkidir, kürkçü dükkanına yeniden geldi’ yorumları yaptı. Teröristler tarafından çocukları kaçırılan Emine Kaya, Saliha Edizer ve Şevket Bingöl, HDP’lilerin parti binasına geri gelmelerine sert tepki gösterdi.
Diyarbakır’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) il binası önünde 103 gündür evlatları için nöbet tutan aileler HDP’ye tepki yağdırdı. HDP’lilerin Kürt değil Ermeni olduğunu söyleyen aileler, bir süre parti binasını boşaltıp yeniden binaya gelenler için ise ‘Bunlar tilkidir, kürkçü dükkanına yeniden geldi’ yorumları yaptı. Teröristler tarafından çocukları kaçırılan Emine Kaya, Saliha Edizer ve Şevket Bingöl, HDP’lilerin parti binasına geri gelmelerine sert tepki gösterdi.
Çocukları dağa kaçırıldığı iddiasıyla 103 gündür HDP Diyarbakır İl binası önünde aileler evlatları için başlattıkları oturma eylemini sürdürüyor. Ailelerin oturma eylemini devam ettirmesi üzerine HDP’li yöneticiler il binasının kepenklerini indirerek çalışmalarını teşkilatlarıyla birlikte ilçe binalarında devam ettirmeye başladı. Ailelerin eylemleri 103’ncü gününe girerken HDP’li yöneticiler tekrar il binasına geldi. Acılı aileler, HDP’li yöneticilerin il binasına gelmelerine, ‘HDP’liler tilkidirler, kürkçü dükkanına geri döndüler’ diye sert tepki gösterdi.
PKK tarafından kaçırılan polis memuru Vedat Kaya’nın annesi Emine Kaya, 103 gündür evlatları için nöbet tuttuklarını söyledi. 103 senede geçse kalkmayacaklarını söyleyen Kaya, “Oğlum gelse bende terk ederim, oğlum gelmezse bende hiç terk etmeyeceğim. PKK’dan da korkmuyorum, HDP’den de korkmuyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Zaten HDP çakal gibidir. Yani fark etmiyor. HDP, PKK aynıdır. Ben HDP’den oğlumu istiyorum. Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP. Onlar insan değiller. Bende kürdüm, onlar Kürt değil. Onları istemiyorum. Ben tek bayrak istiyorum, tek devlet, tek vatan istiyorum. Bende kürdüm, onlar Kürt değil. Onlar Ermeni’dir. HDP aynı çakal gibidir” dedi.
“Parti olarak onlara hiç bir zaman hak tanımasınlar”
“400 kilo bombayı da saklayan ben değilim onlardır”
https://www.haberturk.com/diyarbakir-haberleri/74129635-pkk-tarafindan-kacirilan-polis-memuru-vedat-kayanin-annesi-emine-kaya-bende-kurdum-ama
Yorumlar kapatıldı.