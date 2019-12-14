Milletvekili Arvas, Trump’ı Van Zeve Şehitliğine davet etti: Ermeni çeteleri mezaliminin en büyük kanıtı

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AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, ABD Başkanı Donald Trump’ı Senato’nun aldığı Ermeni kararına tepki göstererek Van Zeve Şehitliğini görmeye davet etti. Ermeni çetelerinin, Rusya ve diğer devletlerden aldıkları ve Osmanlı’dan çaldıkları silahları kullanarak cephe gerisinde kalan savunmasız Müslüman halkı öldürdüğünü ifade eden Arvas, “Birinci Dünya Savaşı yıllarında, Ermeni çetelerinin Van’da katlettiği 2 bin 500 Müslüman anısına oluşturulan Zeve Şehitliği mezalimin en büyük kanıtıdır. Sadece Van değil Anadolu’nun birçok yerinde Ermenilerin katliamlar yaptığına dair kanıtlar vardır” dedi.

TBMM bütçe görüşmeleri devam ederken AK Parti Grubu adına konuşan Van Milletvekili Abdulahat Arvas, ABD Kongresi’nin üst kanadı Senatonun Ermeni Soykırım yasa tasarısını onaylamasına tepki göstererek kınadı. TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada 1915’te yaşananların soykırım olarak kabul edilemeyeciğini belirten Arvas, ABD Başkanı ve Senato üyelerini Van’a davet ederek, Ermeni mezaliminin yaşandığı Zeve Şehitliğini görmelerini istedi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas

ERMENİ ÇETELERİNİN KATLETTİĞİ 2 BİN 500 MÜSLÜMAN ZEVE ŞEHİTLİĞİNDE

Kongre’nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi geçen ay 1915’te yaşananları soykırımı olarak tanıyan bir yasayı kabul edildiği sözlerine ekleyen Arvas, kongrenin diğer bir kanadı olan senatoda sözde soykırım tasarısını kabul ederek onayladığı belirtti. Türkiye çarpık tarihi anlayışın küçük siyasi hesaplara alet edildiğini belirten Arvas, kararın hiçbir hukuki ve geçerliliğinin olmadığını belirterek tepki gösterdi.

Van Zeve Şehitliği

Tarihi gerçeklerle yüzleşmek istemeyen emperyalist ülkelerin gerçeklerden korktuğunu ifade eden Arvas, ABD Başkanı Donald Trump ve Senato üyelerini yüzleşmek için Van’a davet ettiğini söyledi. Ermeni çetelerinin, Rusya ve diğer devletlerden aldıkları ve Osmanlı’dan çaldıkları silahları kullanarak cephe gerisinde kalan savunmasız Müslüman halkı öldürdüğünü ifade eden Arvas, katliamların en yoğun yaşandığı merkezlerden birinin Van olduğunu söyledi. Arvas, “Birinci Dünya Savaşı yıllarında, Ermeni çetelerinin Van’da katlettiği 2 bin 500 Müslüman anısına oluşturulan Zeve Şehitliği mezalimin en büyük kanıtıdır. Sadece Van değil Anadolu’nun birçok yerinde özellikle Bitlis, Erzurum, Erzincan, Iğdır ve Sivas gibi kentlerde de Ermenilerin katliamlar yaptığına dair kanıtlar vardır” dedi.

https://www.yenisafak.com/gundem/milletvekili-arvas-trumpi-van-zeve-sehitligine-davet-etti-ermeni-ceteleri-mezaliminin-en-buyuk-kaniti-3518019

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