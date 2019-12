Guvernøren i Istanbul er vert for nyttårsfest

Guvernørens kontor i Istanbul arrangerte fredag ​​en nyttårsfest på Ciragan Palace i Besiktas, ved vannkanten i Tyrkias kommersielle hovedstad, for kristne fra forskjellige kirkesamfunn, stevner og kirker.

Istanbul-guvernør Ali Yerlikaya ønsket at 2020 ville bringe godhet og nåde til hele menneskeheten.

Presidentens klassiske tyrkiske musikkor ga også konsert på arrangementet.

Han sa at forskjellige kulturer og livssyn har levd sammen i fred i Istanbul i århundrer, og understreket at byen er et sivilisasjonssentrum langt fra å få andre til å føle seg utelatt eller marginalisert.

Yerlikaya gratulerte Sahak Mashalian, som nylig ble valgt til det 85. armenske patriarkatet i Istanbul og sa at byen var hovedstaden i tre imperier som var vertskap for lokalsamfunn fra forskjellige livssyn og kulturer i løpet av de siste århundrene.

«Med erobringen i 1453 garanterte Fatih Sultan Mehmet språket, religionen, livet og eiendomssikkerheten til ikke-muslimene i Istanbul, og sikret deres beskyttelse,» sa han og la til at den moderne tyrkiske republikken også ble grunnlagt basert på disse prinsippene .

Istanbul vil, som det var i fortiden, være «vuggen av sivilisasjoner og livssyn» også i fremtiden, og med erfaring og kraft mottatt fra Anatolia vil fortsette å bidra til fred og stabilitet i verden, og vil forbli den sentrum for forsikring for alle kulturer og livssyn, sa han.

Yerlikaya understreket Istanbul er også et tilfluktssted for de undertrykte og sa at det er en stolthet for alle tyrkere å ha et hjemland der alle borgere lever i fred og sikkerhet, uavhengig av religion, etnisk opprinnelse, tro og religiøse sekter.

«Denne geografien har lenge vært en omfavnende, vertskap og trygg havn for alle de som rømte fra konflikt, krig og undertrykkelse. Vi, som er imot alle former for diskriminering og rasisme, ser eksistensen av forskjellige religioner og kulturer som en rikdom,» han sa.

Guvernøren ønsket at det nye året vil bringe fred og lykke til alle kristne landsmenn og den kristne verden.

