Dera Kırsalı Basir’de 1 Milyon Işıklı “Vatan Ağacı” Aydınlatıldı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

DERA – Noel ve Yılbaşı bayramlarına hazırlık olarak Dera Kırsalı Basir Beldesinde Aziz Georgios Rum Katolik Kilisesinde “Vatan Ağacı” başlıklı ağaç aydınlatıldı.

Trompet Ekibi, Bayram ilahileri eşliğinde resmi ve halk heyetlerinin katılımıyla, el Ferah (Sevinç) müzik ekibi ile Kilise’den çocuklar ve gençler, sanat levhaları ile Hz. İsa (a.s)’ın doğum gününün anlamlarını yansıtan Noel şarkıları sunuldu.

Kilise Papazı Munavvar el Bahitan, SANA muhabirine açıklamasında, sevgi ve barış peygamberi Hz. İsa’nın doğum gününün anlamlarına işaret ederek, vatan ağacının Basir’den aydınlatılmasının bütün dünyaya güven ve istikrarın geri döndüğüne dair verilen bir mesaj taşıdığını ifade etti.

İnisiyatif sahibş Samir el Muhanna benzer açıklamada, Vatan Ağacı’nın Horan’da aydınlatıldığı zaman, yıllar sonra sevincin dönüşüne delil olduğunu vurguladı.

Belde sakinlerindenn Ferit Accuri, ağacın sevgi ve barış anlamını taşıdığını Basir’den bütün dünyaya barış mesajı gönderdiğini belirterek, Suriye halkının bütün bileşenlerinin huzurunda aydınlatılmasının Suriye halkı ve ordusunun kaynaşmasına delil olduğunu vurguladı.

Aziz Georgios Kilisesi’nin avlusunda aydınlayılan ağacın boyunun 27 metre, kaidesinin 11 metre olduğunu ve 1 milyon lamba ile aydınlatıldı.

SANA

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