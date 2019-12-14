Amerika’nın Ermeni soykırımı kararı siyasidir

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Ermeni Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gaffar Mehdiyev, ABD Senatosu tarafından onaylanan ‘Ermeni Soykırımını Tanıma ve Anma Karar Tasarısı’nı, siyasi bir hamle olarak değerlendirdi. Azerbaycanlı Prof. Dr. Mehdiyev, söz konusu kararın nedenini, Amerika-Türkiye siyasî ilişkilerine bağladı. Mehdiyev, “Bunun nedeni açık açık siyasîdir. Amerikan devlet adamları da dile getirdiği gibi, bu kararın nedeni Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki müdahale ve S400’lerin alınmasından vazgeçmemesidir” dedi. ‘ABD SENATOSU İLK KEZ ONAYLADI’ Karar tasarısının ABD’de zaman zaman gündeme gelmesine rağmen Senato tarafından ilk kez onaylandığının belirten Mehdiyev, kararın iki ülke arasındaki ilişkileri gerginliğe sürükleyebileceği gibi ABD’nin diğer dünya ülkelerinin tutumu açısından belirleyici olabileceğini de ifade etti. Söz konusu tasarının bir yasa tasarısı olmadığının altını çizen Mehdiyev, ne şimdi onaylanan karar tasarısının ne de gelecekte onaylanması ihtimali bulunan yasa tasarısının, Türkiye açısından herhangi bir yaptırımı olmayacağına dikkat çekti. Mehdiyev, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu bir yasa tasarısı değil ve Türkiye’ye karşı herhangi bir yaptırım gücü yoktur. Çünkü ‘Ermeni Soykırımı’ diye bir şey yoktur. Bu, Ermenilerin ve onun arkasında duran güçlerin uydurmasıdır, yalanıdır ve Türkiye bunu kabul edemez. Kaldı ki bu karar tasarısı ileride ABD Senatosu tarafından yasa tasarısı olarak onaylansa bile yaptırım gücü yoktur. Bilindiği üzere dünyanın 28 ülkesinde Ermeni soykırımı denen bu yalan kabul edilmiştir; ama o ülkelerle Türkiye’nin ilişkileri devam etmektedir ve o ülkelerin Türkiye’den herhangi bir talepleri olmadığı gibi, aldıkları kararın hiçbir yaptırım gücü bulunmamaktadır.” https://www.kayserisunhaber.com/amerika-nin-ermeni-soykirimi-karari-siyasidir/2157/