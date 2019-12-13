Tüm Ermenileri Katolikosu’ndan ABD Senatosu’nun kararı hakkında açıklama

Tüm Ermenileri Katolikosu ve Yüksek Patriği 2. Garegin Hazretleri, 12 Aralık’ta ABD Senatosu tarafından Ermeni Soykırımı’nı tanıyan ve kınayan kararın kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı.



Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı’nın Enfomasyon Servisinden edinen bilgiye göre, açıklamada şu ifadelere yer verildi: “ABD Senatosu’nun, Soykırım’a tabı tutulan halkımız için tarihi adaletin yerine getirme mücadelesinde çok önemli bir nokta olan bu belirleyici adımını memnuniyetle karşıladık.

Ermeni halkı ve Ermeni Soykırımı’nın ağır sonuçlarının giderilmesi lehine adaletli bir tutum sergileyen ve hak mücadelesi tarihimizde yeni bir sayfa açan ABD Senato üyelerine ve bu kararı hazırlayan senatörlere Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı olarak büyük önem veiyoruz.”

Ermeni Soykırımı’nın tanınması ve kınanması için onlarca yıl boyunca mücadele veren tüm Ermeni kurumlara ve bireylere teşekkür ve desteklerini sunan Katolikos Hazretleri, Tanrı’nın, tüm insanları Ermeni Soykırımı’na benzer felaketlerden ve zülümlerden koruması üğruna dua ettiklerini bildirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/13/Ermeni-Katolikosu-ABD-Senatosu-Soykırım/171888

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