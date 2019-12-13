Terörden Kurtarıldıktan Sonra İlk Defa Olarak Dualar Okundu – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM KIRSALI – Şam kırsalında yer alan İrbin Kentindeki Rum Ortodoks Circiyos Kilisesinin kabul salonunda, kentin terörden kurtarıldığıdan sonra ilk defa olarak ayin düzenlendi.

Nöel bayramlarının yaklaşması münasebetiyle düzenlenen ayine Rum Ortodoks Antakya ve Tüm Doğu’nun Patrikliği Yardımcısı Piskopos Luka el Huri başkanlık etti.

Kilisede düzenlelen ayinde yurdun tüm bölgelerinde barış ve huzurun yayılması için dualar okundu.

Circiyos Kilisesinde ilk komünyon ayini hala devam edilen onarım çalışmalarının bitirildikten sonra yer alacak.

Çeviri: P.M.

SANA

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