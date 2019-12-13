TBMM’de 4 parti grubu ‘Ermeni soykırımı’ kararını kınadı, HDP: Soykırım ve acılarla yüzleşilmeli

TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD Senatosunun “Ermeni soykırımı” kararını ortak bildiriyle kınadı ve reddetti. HDP ise kınama kararına ‘Hayır’ oyu verdiğini açıkladı.

TBMM Genel Kurulunda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop imzalı karar metni okunarak, oylamaya sunuldu. Karar metnine AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP grupları kabul oyu, HDP Grubu ret oyu verdi.

Kabul edilen karar metninde, “ABD Senatosunun, tarihi gerçekleri saptırmak suretiyle uluslararası hukukun temel kurallarını yok sayarak, sözde Ermeni soykırımı iddiaları konusunda kabul ettiği kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak esefle kınıyor ve reddediyoruz” denildi.

Hukuki hiçbir değeri bulunmayan ve müteakip seçim dönemi sonrasında oluşacak Senatoyu bağlamayacak bu kararın, açıkça kirli bir siyasi oyunun parçası olduğu belirtilen metinde, “Bu, keyfi ve gündelik politikanın basit çıkarları temelinde tarihi okumaktan ibaret değersiz bir tavırdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, tarihi olaylar hakkında hüküm vermenin parlamentoların işi olmadığı görüşünü tekrar etmektedir” ifadesine yer verildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, ABD Senato kararının yok hükmünde sayılmasına dair Karar metni ektedir. pic.twitter.com/oCoWQCdU63 — TBMM Genel Kurulu (@TBMMGenelKurulu) December 13, 2019

​HDP: Soykırım ve acılarla yüzleşilmeli

Kınama kararına ‘Hayır’ oyu verdiği belirten HDP ise ”Soykırım ve acılarla yüzleşme’ çağrısı yaptı.

AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin ABD Senatosu'nda kabul edilen Soykırım Yasa Tasarısına ilişkin Meclis’te aldıkları kararı kabul etmiyor, ‘Hayır’ oyu veriyoruz. Bu topraklarda yaşanan soykırım ve tüm acılarla yüzleşilmesi çağrısı yapıyoruz.https://t.co/HyivzLg62v — HDP (@HDPgenelmerkezi) December 13, 2019

https://tr.sputniknews.com/turkiye/201912131040834297-tbmmde-4-parti-ermeni-soykirimi-kararini-kinadi-hdp-soykirim-ve-acilarla-yuzlesilmeli/?fbclid=IwAR3WU7NIkxlKX3ErqkbtWQTr-G3akobBMqI_C81bYS9ITa6ShOEZ4xnotU8

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