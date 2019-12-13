Taner Akçam: “Bu tarihi bir karardır. Sadece Ermeniler için değil, tüm Türkiye insanı için de bir dönüm noktası”

Ünlü Türk tarihçi ve soykırım bilimcisi Taner Akçam, ABD Senatosu’nun Ermeni Soykırımı kararının hemen ardından Facebook sosyal ağında haberi paylaşarak şoyle yorumladı:

“Amerikan Kongresinden sonra Senatosu da Soykırım Kararını oy birliği ile kabul etti. Bu tarihi bir karardır. Sadece Ermeniler için değil, tüm Türkiye insanı için de tarihi bir dönüm noktası sayılabilir.



Bazı yerlerde kararın onaya gitmesi vb gibi şeyler yazılıyor. Bu onaya gidecek bir karar değil. Artık ABD Hükümetinin ÜÇ ÖNEMLİ AYAĞINDAN İKİSİ (KONGRE ve SENATO) soykırımı kabul etmiştir. Geriye bir tek Yürütmenin başı kalmıştır. Ve Trump resmen soykırım kelimesini kullanmasa bile artık ABD’nin hukuken Soykırımı kabul ettiğini söyleyebiliriz.



ABD’nin soykırımı kabul etmesi diğer ülkelerin kabul etmesinden farklıdır.



Artık Amerikan Mahkemelerinde Türkiye’nin başını çok ağrıtacak davaların peş peşe gündeme gelmesini bekleyebiliriz.



Bakalım Türkiye nasıl tepki verecek?”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/13/Taner-Akçam-ABD-Senato-Ermeni-Soykırımı/171870

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