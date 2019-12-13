Protestan Kiliseler Derneği’nden 85. Patrik II. Sahak Maşalyan’a Kutlama Mesajı

Protestan Kiliseler Derneği, resmi internet sitesinden geçtiğimiz Çarşamba günü (11 Aralık 2019) Türkiye Ermenileri 85. Patriklik seçiminin ardından 85. Patrik olarak seçilen Episkopos Sahak Maşalyan’ı kutlayan bir mesaj yayınladı. Yayınlanan mesaj şöyle:

“Türkiye Ermenileri 85. Patriği seçilen Episkopos Sahak II Maşalyan’ı tebrik ediyoruz.

Mesih’te kardeşlerimiz olan Türkiye Ermenileri’nin 12 yıllık aranın ardından yeni Patriklerine kavuşmaları bizleri de sevindirmiştir.

Patrik Sahak II’ye yeni görevinde Kutsal Ruh’un paydaşlığı ve önderliği için dua ediyoruz. Patrik Sahak II döneminde kiliseler arasındaki ilişkilerin ve kardeşlik bağlarının güçlenmesi, birliğinin artması için dualarımızı Rabbimiz İsa Mesih’e yükseltiyoruz.

PROTESTAN KİLİSELER DERNEĞİ “

https://haber.sat7turk.com/protestan-kiliseler-derneginden-85-patrik-ii-sahak-masalyana-kutlama-mesaji/

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...