Nikol Paşinyan: “ABD Senatosu’nun kararı adalet ile hakikatın zaferidir”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Senatosu tarafından Ermeni Soykırımı karar tasarısının kabul edilmesinin tarihi bir olay olduğunu açıkladı.

Twitter sayfası üzerinden yaptığı paylaşımda bu adımın, 20. yüzyılın ilk soykırımının 1.5 milyon kurbanını anısına bir saygı olduğunu söyleyen Başbakan Paşinyan “ABD Senatosunun 150 No’lu kararı adalet ile hakikatın zaferidir. Dünyanın dört bir yanındaki Ermeniler adına, Senatonun bu önemli kararı için teşekkür ediyoruz!” ifade etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/13/Nikol-Paşinyan-“ABD-Senatosu’nun-kararı-adalet-ile-hakikatın-zaferidir”/171806

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