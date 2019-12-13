Mnatsakanyan, Senato kararının Ermeni Soykırımı’nın tanınma mücadelesinde belirleyici bir adım olduğunu ifade etti

Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zohrap Mnatsakanyan, ABD Senatosu tarafından Ermeni Soykırımı’nı tanıyan kararın kabul edilmesi vesilesiyle bir açıklama yaptı.

Mnatsakanyan: “ABD Senatosu tarafından N150 kararının oybirliğiyle kabul edilmesi, adalete, hakikata ve Ermeni Soykırımı’nın tanınmasına destek verecek belirleyici bir adımdır, bu, kurbanların anısına ve onuruna gösterilen saygı ifadesidir. Senatörler Robert Menendesz’e, Ted Cruz’a ve Senato’nun tüm üyelerine teşekkür ediyoruz” diye yazdı.

ABD Senatosu, Ermeni Soykırımı’nı tanıyan ve kınayan N 150 kararı 12 Aralık’ta oybirliğiyle kabul etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/13/Ermenistan-Mnatsakanyan-ABD-Senato-Soykırım/171831



Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...