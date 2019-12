Igreja armênia da Turquia revela novo patriarca em eleição controversa

A comunidade armênia da Turquia votou na quarta-feira no bispo Sahak Maşalyan como seu novo patriarca, em uma eleição que os críticos dizem ter sido ofuscada pela intervenção do governo turco.



Os delegados elegeram Maşalyan, 57, como o 85º patriarca dos cristãos ortodoxos armênios na Turquia. A igreja anunciou no final de um processo eleitoral que começou em 7 de dezembro. Ele sucede ao patriarca Mesrob II, que faleceu em março aos 62 anos. Arcebispo Aram Ateşyan, atua como patriarca interino desde 2008, quando Mesrob ficou incapacitado e se retirou de suas funções.



Ateşyan e Maşalyan estavam entre os três candidatos que conseguiram se candidatar depois que a Turquia decidiu que o clero armênio que atualmente serve no exterior não seria elegível. O terceiro candidato desistiu da disputa em protesto, enquanto alguns membros da comunidade boicotaram a eleição, segundo relatos da mídia turca.



O patriarca é considerado o chefe dos armênios na Turquia, com um número estimado de 70.000, e serve como intermediário entre o governo e a comunidade. As autoridades turcas costumam confiar na cooperação do patriarca por seus esforços para combater movimentos em todo o mundo para reconhecer os assassinatos em massa de armênios pelos turcos otomanos um século atrás como genocídio.



Os historiadores estimam que 1,5 milhão de armênios foram mortos durante a Primeira Guerra Mundial, e muitos estudiosos o consideram o primeiro genocídio do século XX. A Turquia contesta a descrição, dizendo que a cifra foi inflada e que os mortos foram vítimas de uma guerra civil. A Turquia pediu repetidamente por um comitê conjunto de historiadores para investigar os assassinatos.



Garo Paylan, um deputado no parlamento da Turquia, estava entre os membros da comunidade que boicotaram a eleição.



“Não considerarei o escolhido como meu patriarca”, escreveu ele no Twitter, acrescentando que aqueles que interferiram nas eleições entrariam nas “páginas escuras” da história.



No ano passado, o governo turco interveio para interromper as eleições no patriarcado com o argumento de que “as condições necessárias para o processo eleitoral não haviam sido cumpridas” e que Mesrob ainda estava vivo.

http://vozdaturquia.com/mundo/turquia/2019/12/13/igreja-armenia-da-turquia-revela-novo-patriarca-em-eleicao-controversa/

