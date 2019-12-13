Hulusi Akar’dan ABD senatosunun skandal Ermeni soykırımı tasarısına tepki

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ABD Senatosu’nun almış olduğu sözde Ermeni soykırımı tasarısı kararına Türkiye’den tepki üstüne tepki yağıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: “Bu tarihi konuda siyasilerin karar alması veya birtakım iddialarda bulunması son derece temelsizdir” dedi.

ABD Senatosu’nda yapılan oylama ile 1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen ile sözde Ermeni tasarısı kabul edildi. Türkiye’den alınan kararlara tepkiler gelmeye devam ediyor.

Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar skandal tasarıya tepki gösterdi.

Son derece temelsiz

Akar, konuyla ilgili olarak, “Bu tarihi konuda siyasilerin karar alması veya birtakım iddialarda bulunması son derece temelsizdir. Arşivlere bakın, tarihi tertemiz bu milletin hiçbir şekilde böyle bir şeyle ilgisinin bulunmadığını herkes görecektir.” açıklamasında bulundu.

Şentop: Ciddiye alınacak bir karar değil

Öte yandan TBMM Başkanı Mustafa Şentop da karara ilişkin tepkisini şu sözlerle dile getirdi;

ABD Senatosu’nun Ermeni kararı ciddiye alınacak bir karar değil. ABD’nin meselesi Ermeniler, 1915’te yaşanan olaylar değil. Türkiye’de şu anda müzakere edilen konularla ilgili mevzi elde etmek için elinde ne varsa kullanıyor.

‘Gerçkelerle yüzleşmek istemeyen korkaklar’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kararın siyasi bir gösteriden ibaret olduğunu belirterek “Hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur. Tarihi siyasi amaçlar için kullananlar gerçeklerle yüzleşmek istemeyen korkaklardır. ” ifadelerini kullandı.

‘İlişkileri zehirleyen karar’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ”ABD Senatosu’nun 1915 yılında Osmanlı Devleti’nde yaşanan olaylar hakkında asılsız iddiaları esas alan ve Türk-Amerikan ilişkilerinin iklimini zehirleyen kararını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz.” ifadelerinde bulundu.

‘Taviz verecek değiliz’

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “ABD Senatosunda kabul edilen Ermeni yasa tasarısı ikili ilişkilerimizi tehlikeye atmaktadır” dedi.

Altun, Twitter’dan yaptığı açıklamada tepkisini şu şekilde sürdürdü:

Barış Pınarı Harekâtı’nın başlangıcından itibaren, Amerikalı mevkidaşlarımıza Suriye’nin kuzeyindeki askeri operasyonumuzun nedenlerini ve hedeflerini anlattık. Yaptırımlar ve tehditler bizi ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumaktan vazgeçirmeyecektir.

ABD Kongresi’ndeki bazı üyeler Suriye’deki askeri operasyonlarımızdan rahatsız oldu diye ulusal güvenliğimizden taviz verecek değiliz.

YPG ile iş birliği yapmak en başından beri mantıksız bir politikaydı. Terör tehditleri karşısında, vatandaşlarımızın güvenliğini ve refahını sağlamaya devam edeceğiz.

Bazı Kongre üyelerinin tarihi siyasallaştırmak için attıkları her adımda, biz konunun araştırılması için bir çalışma grubu oluşturulması görüşümüzü yineledik. Tarihin milletleri bölmesi değil birleştirmesi gerektiğini ifade ettik.

Fakat son birkaç aydır ABD Kongresi’nin bazı üyeleri bir NATO müttefikinin görüşlerini ve hassasiyetlerini umursamadığı gibi iki ülke ve toplum arasındaki ilişkileri germek için sorumsuzca davrandı.

Bu kararların Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilere hiçbir fayda sağlamayacağı açıktır. Daha önce ifade ettiğimiz gibi, biz Ermeni kardeşlerimizden, görüş farklılıklarımızı bilimsel ve akademik kanallar yoluyla uzlaştıracak çabaları ABD Kongresi’nin yok etmesine izin vermemelerini bekliyoruz.

Tarih bu kararları, bazı ABD Kongresi üyelerinin Türkiye’ye karşı sorumsuz ve mantıksız adımları olarak not düşecektir. Bu kararlarda imzası olanlar ise tarihe iki ülke ilişkilerine verilen kalıcı zararın sorumluluları olarak geçeceklerdir.”

https://www.internethaber.com/hulusi-akardan-abd-senatosunun-skandal-ermeni-soykirimi-tasarisina-tepki-2069530h.htm

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