Garo Paylan: “Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek meclis, üyesi olduğum Türkiye’nin meclisidir”

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Ermeni milletvekili Garo Paylan, ABD Senatosu tarafından Ermeni Soykırımı’nın tanınmasını yorumladı.



Paylan, “ABD senatosu Ermeni Soykırımı tasarısını oybirliği ile kabul etti.



Bu topraklarda yaşanan büyük suç; bu topraklarda konuşulup, adaleti sağlanmadığı için, başka parlamentoların konusu oluyor.

Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek meclis, üyesi olduğum Türkiye’nin meclisidir” ifadelerini kullandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/13/Garo-Paylan-Ermeni-Soykırımı-ABD-Türkiye/171923

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