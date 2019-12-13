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Garo Paylan: “Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek meclis, üyesi olduğum Türkiye’nin meclisidir”

2019-12-13

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Ermeni milletvekili Garo Paylan, ABD Senatosu tarafından Ermeni Soykırımı’nın tanınmasını yorumladı.


Paylan, “ABD senatosu Ermeni Soykırımı tasarısını oybirliği ile kabul etti.

Bu topraklarda yaşanan büyük suç; bu topraklarda konuşulup, adaleti sağlanmadığı için, başka parlamentoların konusu oluyor.

Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek meclis, üyesi olduğum Türkiye’nin meclisidir” ifadelerini kullandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/13/Garo-Paylan-Ermeni-Soykırımı-ABD-Türkiye/171923

Yayımlanan kategori: Haber ve Türkçe

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